Геннадий Орлов: «У «Спартака» каждый год новый тренер. Они идиоты»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал «Спартак» за частую смену тренеров.

«Спартак»? Слушайте, каждый год новый тренер, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге». — Они идиоты. Извините, конечно, меня. Ну что это такое? Чехарда такая. Был один тренер — второе место занял, а сейчас они на седьмом. Зачем они тренера поменяли? Какая идея? Мы видим, что пришел тренер с новыми идеями?

Ларссон вообще деградировал. Так начинал играть Соболев, но он тоже остановился в росте своем. Один Бакаев бегает, но он сам по себе. Что с защитниками творится — это просто проходной двор. «Зенит» же мог и восемь забить. Они не только с «Зенитом», они со всеми играют плохо. К этому все шло. Самое страшное — это тренерская чехарда».

На данный момент главным тренером «Спартака» является Руй Витория. В прошлом сезоне с командой работал Доменико Тедеско. В 12-м туре Тинькофф РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» (1:7).

Красно-белые занимают седьмое место в чемпионате России, имея в активе 17 очков в 12 матчах.