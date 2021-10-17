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«Томь» обыграла «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ

14:03
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«Томь» обыграла «СКА-Хабаровск» в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ.

Единственный гол встречи забил полузащитник Александр Ставпец.

ФНЛ

18-й тур

«Томь» (Томск) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)

Гол: Ставпец, 81.

«Томь» (Томск): Садовский, Абрамов, Савиных, Почивалин, Климов, Зуйков, Кирсанов (Коробов, 73), Гордюшенко, Ставпец (Кудряшов, 87), Апшацев, Кубышкин (Дмитриев, 73).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Самок, Смирнов (Мануйлов, 46), Эммерсон, Литвин, Тихонов (Мартусевич, 76), Фомин, Носов (Барков, 74), Квеквескири, Кольцов (Караев, 46), Алиев, Гонгадзе.

Предупреждения: Квеквескири, 19. Ставпец, 41. Зуйков, 48.

Судья: Фролов (Москва).

17 октября. Томск. Стадион «Труд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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Екатерина Савостина все материалы автора
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