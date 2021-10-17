«Томь» обыграла «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ
«Томь» обыграла «СКА-Хабаровск» в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ.
Единственный гол встречи забил полузащитник Александр Ставпец.
ФНЛ
18-й тур
«Томь» (Томск) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)
Гол: Ставпец, 81.
«Томь» (Томск): Садовский, Абрамов, Савиных, Почивалин, Климов, Зуйков, Кирсанов (Коробов, 73), Гордюшенко, Ставпец (Кудряшов, 87), Апшацев, Кубышкин (Дмитриев, 73).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Самок, Смирнов (Мануйлов, 46), Эммерсон, Литвин, Тихонов (Мартусевич, 76), Фомин, Носов (Барков, 74), Квеквескири, Кольцов (Караев, 46), Алиев, Гонгадзе.
Предупреждения: Квеквескири, 19. Ставпец, 41. Зуйков, 48.
Судья: Фролов (Москва).
17 октября. Томск. Стадион «Труд».
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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