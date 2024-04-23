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Сегодня, 11:38

Игрок «Родины» Сокол рассказал, чем норвежский футбол отличается от российского

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболист московской «Родины» Артем Сокол заявил, что изменил бы подход физической подготовки игроков в России.

«Что бы привнес в российский футбол из норвежского? Я бы изменил физическую подготовку. Там просто какой-то космос. В Норвегии футболисты с 14 лет начинают заниматься силовой подготовкой. В этом возрасте закладывается база. У них у всех, даже кто маленького роста, огромные мышцы на ногах, нереальные «банки». Они очень мощные, у них есть сила», — приводит слова Сокола Legalbet.

26-летний Сокол в 2019 году провел за норвежский «Тромсе» 10 матчей и результативными действиями не отметился. В текущем сезоне первой лиги защитник «Родины» в 16 играх забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Источник: Legalbet
Артем Сокол
ФК Родина
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 27 15 5 7 30-14 50
2
 Акрон 27 14 7 6 41-21 49
3
 Химки 27 14 6 7 42-31 48
4
 Арсенал 27 11 12 4 32-19 45
5
 Родина 27 12 8 7 42-23 44
6
 Нефтехимик 27 11 7 9 28-25 40
7
 Тюмень 27 11 7 9 30-27 40
8
 Алания 27 9 10 8 31-36 37
9
 Енисей 27 11 3 13 45-38 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 26-27 36
11
 Торпедо 27 9 8 10 24-26 35
12
 СКА-Хаб. 27 9 7 11 28-29 34
13
 Шинник 27 9 7 11 30-37 34
14
 Черноморец 27 7 10 10 26-30 31
15
 Сокол 27 7 7 13 23-43 28
16
 Ленинградец 27 6 8 13 19-35 26
17
 Волгарь 27 5 10 12 23-37 25
18
 Кубань 27 5 7 15 19-41 22
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24.04 12:00
СКА-Хаб. – Родина
 - : -
24.04 16:00
Тюмень – Черноморец
 - : -
24.04 17:00
Алания – Кубань
 - : -
24.04 17:00
Волгарь – Торпедо
 - : -
24.04 17:30
Акрон – Ленинградец
 - : -
24.04 18:00
Нефтехимик – Шинник
 - : -
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Сокол – Енисей
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