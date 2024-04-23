Игрок «Родины» Сокол рассказал, чем норвежский футбол отличается от российского
Футболист московской «Родины» Артем Сокол заявил, что изменил бы подход физической подготовки игроков в России.
«Что бы привнес в российский футбол из норвежского? Я бы изменил физическую подготовку. Там просто какой-то космос. В Норвегии футболисты с 14 лет начинают заниматься силовой подготовкой. В этом возрасте закладывается база. У них у всех, даже кто маленького роста, огромные мышцы на ногах, нереальные «банки». Они очень мощные, у них есть сила», — приводит слова Сокола Legalbet.
26-летний Сокол в 2019 году провел за норвежский «Тромсе» 10 матчей и результативными действиями не отметился. В текущем сезоне первой лиги защитник «Родины» в 16 играх забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|27
|15
|5
|7
|30-14
|50
|
2
|Акрон
|27
|14
|7
|6
|41-21
|49
|
3
|Химки
|27
|14
|6
|7
|42-31
|48
|
4
|Арсенал
|27
|11
|12
|4
|32-19
|45
|
5
|Родина
|27
|12
|8
|7
|42-23
|44
|
6
|Нефтехимик
|27
|11
|7
|9
|28-25
|40
|
7
|Тюмень
|27
|11
|7
|9
|30-27
|40
|
8
|Алания
|27
|9
|10
|8
|31-36
|37
|
9
|Енисей
|27
|11
|3
|13
|45-38
|36
|
10
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|26-27
|36
|
11
|Торпедо
|27
|9
|8
|10
|24-26
|35
|
12
|СКА-Хаб.
|27
|9
|7
|11
|28-29
|34
|
13
|Шинник
|27
|9
|7
|11
|30-37
|34
|
14
|Черноморец
|27
|7
|10
|10
|26-30
|31
|
15
|Сокол
|27
|7
|7
|13
|23-43
|28
|
16
|Ленинградец
|27
|6
|8
|13
|19-35
|26
|
17
|Волгарь
|27
|5
|10
|12
|23-37
|25
|
18
|Кубань
|27
|5
|7
|15
|19-41
|22
|24.04
|12:00
|
СКА-Хаб. – Родина
|- : -
|24.04
|16:00
|
Тюмень – Черноморец
|- : -
|24.04
|17:00
|
Алания – Кубань
|- : -
|24.04
|17:00
|
Волгарь – Торпедо
|- : -
|24.04
|17:30
|
Акрон – Ленинградец
|- : -
|24.04
|18:00
|
Нефтехимик – Шинник
|- : -
|24.04
|18:00
|
Сокол – Енисей
|- : -
|24.04
|19:00
|
Химки – КАМАЗ
|- : -
|24.04
|19:30
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|14
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|22
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|24
|1
|6