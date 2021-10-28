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Судья правильно не засчитал гол «Рубина» в ворота «Уфы»

15:19
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РФС на своем официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте организации.

Были рассмотрены обращения футбольных клубов РПЛ и ФНЛ. В частности рассмотрен запрос «Рубина» на матч 12-го тура против «Уфы».

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в эпизоде с незасчитанным голом на 34-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не засчитал гол в ворота «Уфы» на 34-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий «Рубина» Андерс Дрейер находился в положении «вне игры» в момент передачи мяча партнером по команде и принял участие в активных игровых действиях.

Комиссия отмечает, что в данном игровом эпизоде ни одна из трех камер трансляции, на изображение с которых возможно наложить виртуальные офсайдные линии, не зафиксировала положения ступни нападающего, находившейся ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок обороняющейся команды.

Первоначальное решение бригады судей в такой ситуации должно быть поддержано.

С другими решениями комиссии можно ознакомиться на сатйе РФС.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214750

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Роман Шишов все материалы автора

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