Радимов высказался о поражении «Зенита-2» от «Ленинградца» со счетом 1:7

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение от «Ленинградца» в матче 19-го тура ФНЛ-2.

«Конечно, «Ленинградец» был сильнее, — приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита-2». — Ни одной претензии по самоотдаче нет. Мастерства не хватает, да. Во всем нужно искать позитивные моменты. Знаете, сегодня играли несколько 17-летних и 18-летних мальчишек. Для кого-то из них — дебют в мужском футболе. Надеюсь, что дальше все будет лучше. На самом деле, некоторыми игроками очень доволен. Тем, как они себя проявили. Это мужской футбол! Мы играли против лидера. Конечно, если сравнивать «Зенит» — 2 образца прошлого года и этого, то команды получаются разные. Много людей ушло. Сейчас мальчишки делают первые шаги, набивают шишки. Мы все через это проходили. Кравцов, например, получил сегодня игровую практику, не играя в первой команде. Он выглядел, если абстрагироваться от счета, хорошо. Я за него рад, что он сыграл 90 минут. Здесь мужской футбол, другой уровень единоборств. Так, многие получают игровой опыт, благодаря таким играм».

Также тренер рассказал о главной задаче для «Зенита-2».

«В первую очередь, подготовка кадров. Результат нужен, да. Мы будем до конца играть и бороться за попадание в первую шестерку. Мы понимаем, над чем нам нужно работать. Даже в таком матче у нас были хорошие моменты. Самоотдачей и желанием пацанов я доволен, несмотря на крупный счет. Без ошибок не бывает. С такой линией обороны, в таком сочетании мы первый раз вышли играть, но индивидуально у многих были положительные моменты. Даже проигрывая 1:7, к ним не было претензий по самоотдаче», — сказал он.

Ранее Радимов шутил по поводу поражения «Спартака» от «Зенита» с аналогичным счетом в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«7:1. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Терпеть», — написал Радимов в Twitter.

7:1 ??? дорогая моя столица , золотая мояяяя Москва ???Терпеть ? — Владислав Радимов (@radimov02) October 24, 2021

После 19 туров ФНЛ-2 «Ленинградец» набрал 34 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице. «Зенит-2» с 16 баллами идет на седьмой позиции.