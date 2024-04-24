«Алания» нанесла «Кубани» четвертое поражение подряд
«Алания» дома обыграла «Кубань» в матче 29-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.
Дубль за хозяев оформил Тарас Гаглоев. 19-летний полузащитник отличился на 77-й и 90+5-й минутах. Еще один мяч на 64-й минуте забил Ислам Машуков.
«Алания» (40 очков) прервала серию из четырех матчей без побед и поднялась на восьмое место в первой лиге. «Кубань» (22) потерпела четвертое поражение кряду и остается последней в турнирной таблице.
В параллельном матче «Волгарь» и «Торпедо» сыграли вничью — 1:1.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|27
|15
|5
|7
|30-14
|50
|
2
|Акрон
|27
|14
|7
|6
|41-21
|49
|
3
|Химки
|27
|14
|6
|7
|42-31
|48
|
4
|Арсенал
|27
|11
|12
|4
|32-19
|45
|
5
|Родина
|28
|12
|8
|8
|43-25
|44
|
6
|Тюмень
|28
|11
|8
|9
|31-28
|41
|
7
|Нефтехимик
|27
|11
|7
|9
|28-25
|40
|
8
|Алания
|28
|10
|10
|8
|34-36
|40
|
9
|СКА-Хаб.
|28
|10
|7
|11
|30-30
|37
|
10
|Енисей
|27
|11
|3
|13
|45-38
|36
|
11
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|26-27
|36
|
12
|Торпедо
|28
|9
|9
|10
|25-27
|36
|
13
|Шинник
|27
|9
|7
|11
|30-37
|34
|
14
|Черноморец
|28
|7
|11
|10
|27-31
|32
|
15
|Сокол
|27
|7
|7
|13
|23-43
|28
|
16
|Ленинградец
|27
|6
|8
|13
|19-35
|26
|
17
|Волгарь
|28
|5
|11
|12
|24-38
|26
|
18
|Кубань
|28
|5
|7
|16
|19-44
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.04
|12:00
|
СКА-Хаб. – Родина
|2 : 1
|24.04
|16:00
|
Тюмень – Черноморец
|1 : 1
|24.04
|17:00
|
Алания – Кубань
|3 : 0
|24.04
|17:00
|
Волгарь – Торпедо
|1 : 1
|24.04
|17:30
|
Акрон – Ленинградец
|- : -
|24.04
|18:00
|
Нефтехимик – Шинник
|- : -
|24.04
|18:00
|
Сокол – Енисей
|- : -
|24.04
|19:00
|
Химки – КАМАЗ
|- : -
|24.04
|19:30
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|12
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|14
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|23
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|24
|1
|6
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