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Сегодня, 18:57

«Алания» нанесла «Кубани» четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Алания» дома обыграла «Кубань» в матче 29-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Дубль за хозяев оформил Тарас Гаглоев. 19-летний полузащитник отличился на 77-й и 90+5-й минутах. Еще один мяч на 64-й минуте забил Ислам Машуков.

«Алания» (40 очков) прервала серию из четырех матчей без побед и поднялась на восьмое место в первой лиге. «Кубань» (22) потерпела четвертое поражение кряду и остается последней в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур
24 апр, 17:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
3:0
Кубань

В параллельном матче «Волгарь» и «Торпедо» сыграли вничью — 1:1.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур
24 апр, 17:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:1
Торпедо М

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Волгарь
ФК Кубань
ФК Торпедо (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 27 15 5 7 30-14 50
2
 Акрон 27 14 7 6 41-21 49
3
 Химки 27 14 6 7 42-31 48
4
 Арсенал 27 11 12 4 32-19 45
5
 Родина 28 12 8 8 43-25 44
6
 Тюмень 28 11 8 9 31-28 41
7
 Нефтехимик 27 11 7 9 28-25 40
8
 Алания 28 10 10 8 34-36 40
9
 СКА-Хаб. 28 10 7 11 30-30 37
10
 Енисей 27 11 3 13 45-38 36
11
 КАМАЗ 27 9 9 9 26-27 36
12
 Торпедо 28 9 9 10 25-27 36
13
 Шинник 27 9 7 11 30-37 34
14
 Черноморец 28 7 11 10 27-31 32
15
 Сокол 27 7 7 13 23-43 28
16
 Ленинградец 27 6 8 13 19-35 26
17
 Волгарь 28 5 11 12 24-38 26
18
 Кубань 28 5 7 16 19-44 22
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34 тур
24.04 12:00
СКА-Хаб. – Родина
 2 : 1
24.04 16:00
Тюмень – Черноморец
 1 : 1
24.04 17:00
Алания – Кубань
 3 : 0
24.04 17:00
Волгарь – Торпедо
 1 : 1
24.04 17:30
Акрон – Ленинградец
 - : -
24.04 18:00
Нефтехимик – Шинник
 - : -
24.04 18:00
Сокол – Енисей
 - : -
24.04 19:00
Химки – КАМАЗ
 - : -
24.04 19:30
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 12
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 14 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 23 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 24 1 6
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