«Оренбург» готов обратиться в CAS, если не получит разрешение на выступление в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о том, какие меры клуб готов предпринять в случае невыдачи лицензии для выступления РПЛ.

«Это вопрос к руководству клуба, но знаю, что наш юрист изучает нормативную базу для возможности подачи жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS). Наш клуб уже дважды получал лицензию УЕФА без замечаний. Помимо этого, выполнили требования телевидения, установили балконы для операторов основного вещателя, установили новый современный свет, у нас отличная «картинка» трансляции. Конечно, есть проблемы, у нас далеко не «Краснодар» и не арена «Открытие», но мы двигаемся вперед, развиваемся», — приводит слова Андреева ТАСС.

«Оренбург» гарантировал себе второе место в ФНЛ, что позволяет выйти в РПЛ. Однако участие клуба в элите будет определено позднее. Пока «Оренбург» не смог получить лицензию РФС.

Согласно регламенту премьер-лиги, вместимость стадиона должна составлять не менее 10 тысяч. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин 6 мая заявил, что клуб начнет реконструкцию домашней арены «Газовик».