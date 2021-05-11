Гацкан рассказал о своем будущем после ухода из «Крыльев Советов»
16:55
Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и «Ростова» Александр Гацкан сообщил, что не намерен завершать карьеру.
— Да, я покинул «Крылья Советов». Хочу вернуться к семье в Ростов. Но карьеру я пока не завершаю.
— Сейчас у вас предложений нет?
— Пока нет. Сейчас открыт для предложений.
— Для вас принципиально, где продолжать карьеру?
— Мне бы хотелось, чтобы команда была поближе к Ростову-на-Дон, — цитирует Гацкана «РБ Спорт».
37-летний футболист покидает самарский клуб в связи с истечением срока контракта. В текущем сезоне Олимп-ФНЛ на счету Гацкана 27 матчей и один гол.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gatskan-hotelos-by-perejti-v-klub-poblizhe-k-rostovu/
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