Гацкан рассказал о своем будущем после ухода из «Крыльев Советов»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и «Ростова» Александр Гацкан сообщил, что не намерен завершать карьеру.

— Да, я покинул «Крылья Советов». Хочу вернуться к семье в Ростов. Но карьеру я пока не завершаю.

— Сейчас у вас предложений нет?

— Пока нет. Сейчас открыт для предложений.

— Для вас принципиально, где продолжать карьеру?

— Мне бы хотелось, чтобы команда была поближе к Ростову-на-Дон, — цитирует Гацкана «РБ Спорт».

37-летний футболист покидает самарский клуб в связи с истечением срока контракта. В текущем сезоне Олимп-ФНЛ на счету Гацкана 27 матчей и один гол.