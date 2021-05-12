Скончался главный инженер стадиона «Крыльев Советов» Дмитрий Данилов
13:25
Сегодня, 12 мая в возрасте 56 лет из жизни ушел главный инженер стадиона «Металлург» Дмитрий Данилов, сообщает официальный сайт «Крыльев Советов».
«Сегодня на 57-м году жизни после продолжительной болезни скончался главный инженер стадиона «Металлург» Дмитрий Данилов. Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит соболезнования родным и близким Дмитрия Георгиевича. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении клуба.
В нынешнем сезоне «Крылья Советов» обеспечили себе первое место в таблице и возвращение в РПЛ.
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