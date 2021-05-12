Скончался главный инженер стадиона «Крыльев Советов» Дмитрий Данилов

Сегодня, 12 мая в возрасте 56 лет из жизни ушел главный инженер стадиона «Металлург» Дмитрий Данилов, сообщает официальный сайт «Крыльев Советов».

«Сегодня на 57-м году жизни после продолжительной болезни скончался главный инженер стадиона «Металлург» Дмитрий Данилов. Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит соболезнования родным и близким Дмитрия Георгиевича. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне «Крылья Советов» обеспечили себе первое место в таблице и возвращение в РПЛ.