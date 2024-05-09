Кочетков сыграет в третьем матче с «Рейнджерс», Кузнецов вернется в состав

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков впервые сыграет в этом розыгрыше Кубка Стэнли, сообщает журналист Чип Александер.

Российский голкипер дебютирует в третьем матче с «Рейнджерс» во втором раунде плей-офф НХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2023/24 Кочетков провел 42 матча и отразил 91,1 процента бросков.

Также в третьем матче с «Рейнджерс» сыграет форвард Евгений Кузнецов, который по решению тренера пропустил две предыдущих встречи.

Третий матч между «Каролиной» и «Рейнджерс» (0-2 в серии) состоится 10 мая. Начало — в 2.00 мск.