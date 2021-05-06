«Оренбург» начнет реконструкцию стадиона для увеличения его вместимости до 10 тысяч

«Оренбург» в июне планирует начать реконструкцию стадиона «Газовик», чтобы его вместимость составляла 10 тысяч человек, заявил президент клуба Василий Еремякин.

«По состоянию на сегодня к концу мая подрядчик должен выдать нам готовый проект, а в июне планируем начать реконструкцию трибун, чтобы довести количество посадочных мест до необходимых 10 тысяч, — цитируют президента «РИА Новости» 6 мая. — Работы планируется завершить в течение года, возможно, и раньше».

Ранее «Оренбург» не получил лицензию, РФС, дающую право выступления в Тинькофф РПЛ. Согласно регламенту премьер-лиги, вместимость стадиона должна составлять не менее 10 тысяч.