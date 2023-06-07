«Химки» объявили об уходе Мирзова

«Химки» объявили об уходе вингера Резиуана Мирзова. 29-летний россиянин покинул подмосковный клуб по истечении действия контракта, который был рассчитан до июня 2023 года.

Мирзов присоединился к клубу в июне 2022-го, перейдя из «Спартака» на правах свободного агента.

В сезоне-2022/23 футболист провел за «Химки» 27 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Подмосковный клуб (15-е место) по итогам сезона набрал 18 очков и вылетел из РПЛ.