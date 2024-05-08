Российские теннисисты сражаются за олимпийские путевки. Кто квалифицируется на Игры в Париж?

Прежде всего речь идет о внутренней конкуренции.

Около месяца остается до определения участников теннисного олимпийского турнира в Париже, но многие уже гарантировали себе попадание на Игры-2024. В том числе и россияне, хотя определенные интриги все-таки остаются. Так кого же из наших соотечественников мы все же увидим на Олимпиаде-2024? С учетом большого количества сильных теннисистов и особенно теннисисток неопределенность остается, причем не только в парном, но и в одиночном разрядах.

Медведев и Рублев гарантировали участие

Да, россияне смогут участвовать в олимпийских соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, однако в Международной федерации тенниса (ITF) ранее дали понять, что не собираются специально ограничивать выступления как в мужской и женской одиночках, так и в парах и в миксте. На прошлой Олимпиаде в Токио в 2021 году россияне, кстати, выиграли сразу три медали — чемпионами стали Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова в миксте, а серебро завоевали Елена Веснина и Аслан Карацев в миксте и Карен Хачанов в одиночке у мужчин, уступивший в финале Александру Звереву из Германии. Тогда, правда, Олимпиада проходила на харде, а сейчас состоится на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Андрей Рублев. Фото Reuters

Напомним, итоговые рейтинги ATP и WTA, определяющие игроков, попадающих на Игры напрямую, будут опубликованы 10 июня по окончании «Ролан Гаррос». До этого, по сути, осталось провести два крупных турнира — «тысячник» в Риме и, собственно, «Ролан Гаррос». Чтобы гарантировать себе путевку в одиночках, теннисистам надо будет входить на эту дату в число 56 лучших. Еще одна немаловажная деталь — от страны в одиночных разрядах не могут выступать больше четырех человек. А значит, пятые и шестые ракетки России смогут рассчитывать только на отказы кого-то из теннисистов-соотечественников, опережающих их в рейтинге.

У мужчин ситуация у россиян, в общем-то, понятна. Даниил Медведев и Андрей Рублев входят в топ-10, а Карен Хачанов — в топ-20 и уже обеспечили себе олимпийские путевки. Роман Сафиуллин пока 39-й, и с учетом пропуска прошлогоднего Открытого чемпионата Франции ему вообще не надо защищать очки. Поэтому он и считается главным претендентом на четвертую вакансию. Пятой ракеткой страны является Павел Котов, занимающий 63-е место. Однако ему, дабы опередить Сафиуллина, надо отыгрывать у него в ближайшие недели более 300 очков. Это крайне сложно, но при слабой игре Романа реально — можно, к примеру, взять титул на турнире категории «250» и чуть лучше выступать на крупных соревнованиях. Еще один претендент Карацев проигрывает почти 500 очков Сафиуллину, хотя в теории Аслан способен преподнести сюрприз.

Поскольку в России нет игроков из топ-10 мужского парного рейтинга, то, вероятно, мы увидим в Париже пары в следующем составе: Рублев/Хачанов и Медведев/Сафиуллин. Андрей и Карен регулярно играют вместе и в прошлом году даже выиграли «мастерс» на грунте. Медведев с Сафиуллиным также играли пару, причем в этом году они выступили в дуэте в Монте-Карло. Хотя в теории возможны и пары Медведев/Котов и Медведев/Карацев.

Мирра Андреева. Фото AFP

Мирре легче попасть в Париж в паре

У женщин ситуация куда более запутанная. В данный момент в топ-56 одиночного рейтинга в режиме «лайв» попадают сразу десять наших соотечественниц — Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Мирра Андреева, Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Диана Шнайдер.

С учетом сгорающих после «Ролан Гаррос» очков спокойно может себя чувствовать только Касаткина — она опережает преследовательниц-соотечественниц очень намного. У нее уже точно есть 3053 очка, второй идет Самсонова с несгораемыми 2320 баллами, у Александровой — 2050, у Калинской — 1861, у Павлюченковой — 1686, у Кудерметовой — 1513, у Андреевой — 1237. Так что очевидно, что, скажем, Мирре для попадания в квартет не хватит и четвертьфинала «Ролан Гаррос», требуется как минимум полуфинал.

С другой стороны, Мирра вполне может сыграть в Париже в парном разряде вместе с Верой Звонаревой, которая входит в топ-10 парного рейтинга, занимая девятое место. И если удержится в десятке, то сможет выбрать себе партнершу. В Мадриде Мирра и Вера впервые сыграли в дуэте, дойдя до второго круга. В Риме они также заявлены в парном разряде. Также в столице Италии сыграют и еще два чисто российских дуэта — Калинская/Елена Веснина и Самсонова/Анна Блинкова. Так что пока прогнозировать возможный состав парных комбинаций россиянок крайне сложно — слишком много неопределенности.

В миксте, кстати, россияне смогут заявить либо два дуэта, либо один — окончательно это определится уже в Париже. В Токио наши теннисисты получили две квоты и разыграли финал. Сейчас олимпийские чемпионы Рублев и Павлюченкова, если оба квалифицируются, также вполне могут объединиться, хотя возможен, скажем, дуэт Рублев/Касаткина или Медведев/Звонарева. Хотя тот же Даниил вряд ли будет играть во всех трех разрядах. Не стоит также забывать, что в теннисе, увы, не исключены проблемы со здоровьем, из-за которых отдельные теннисисты решат пропустить Олимпиаду в Париже.