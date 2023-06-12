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Сегодня, 21:33

Зарема: «В «Краснодар» только пришло осознание, что на свете есть тренеры, помимо Шалимова, Кононова и Мусаева»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о выступлении «Краснодара» в минувшем сезоне.

«В «Краснодар» только пришло, аллилуйя, осознание и принятие, что на свете есть тренеры, помимо Шалимова, Кононова и Мусаева. Также футбольный бог сжалился над Галицким и не допустил Кайо до финала Кубка», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

«Краснодар» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Также «быки» дошли до финала FONBET Кубка России, где уступили ЦСКА (1:1, по пенальти — 5:6).

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-v-krasnodar-tolko-prishlo-prinyatie-chto-na-svete-est-trenery-pomimo-kononova-shalimova-i-musaeva-258308/
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Зарема Салихова
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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