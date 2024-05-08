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Сегодня, 17:50

Булыкин считает, что «Факел» не стоило штрафовать за кричалки в адрес «Зенита»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС оштрафовать «Факел» на 30 тысяч рублей за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола» в матче 27-го тура РПЛ против петербургского клуба.

«Если вы послушаете, что кричат болельщики во время любого матча, то можно будет оштрафовать любую команду на сезон вперед. У нас про «Спартак» всегда такое кричат, что можно любую команду штрафовать сразу же после кричалки, которую все знают. Странно это слышать. Эта кричалка про «Зенит» не такая уж оскорбительная. Мата в ней вообще нет, а в других кричалках, где он присутствует, на них никто не обращает внимание. Я считаю, что это культура боления. Фанаты могут придумывать любые кричалки, потому что они болеют, поддерживают клуб. Что теперь, штрафовать их за это? Они могут кричать все, что угодно, кроме мата, потому что на стадион ходят дети и семьи», — сказал Булыкин «СЭ».

«Факел» осудил действия фанатов на матче. Позже «Зенит» и глава «Газпрома» Алексей Миллер пригласил болельщиков воронежцев на экскурсию в Санкт-Петербург.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

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 22 1 3
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