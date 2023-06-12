Ташуев о продлении контракта с «Ахматом»: «Мы подняли планку, теперь надо ее держать»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал продление контракта с грозненским клубом до 2026 года.

«Какие-то цели в контракте не указаны. Сегодня мы стали пятыми, подняли планку, теперь надо ее держать. Надеюсь, в дальнейшем все сложится: в плане селекции и подготовки. У нас есть опытные и молодые ребята в составе. Они ментально готовы к подвигам, чтобы улучшить результат. Мы делаем все, чтобы занять то место, которое у нас есть сейчас, и не опускаться ниже. Ощущение, что ты работаешь в клубе, в котором начинал играть с детства, вырос в этом городе. Хочется работать вдолгую, выстраивать правильно футбол, смотрибельный, чтобы болельщикам он нравился. Работа в РПЛ, ты находишься на своем месте — это доставляет удовольствие», — сказал Ташуев «СЭ».

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под руководством 64-летнего специалиста команда заняла пятое место в чемпионате России-2022/23. Это повторение лучшего результата в истории клуба из Грозного.