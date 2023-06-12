Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:52

Ташуев о продлении контракта с «Ахматом»: «Мы подняли планку, теперь надо ее держать»

Ташуев прокомментировал продление контракта с «Ахматом»
Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал продление контракта с грозненским клубом до 2026 года.

«Какие-то цели в контракте не указаны. Сегодня мы стали пятыми, подняли планку, теперь надо ее держать. Надеюсь, в дальнейшем все сложится: в плане селекции и подготовки. У нас есть опытные и молодые ребята в составе. Они ментально готовы к подвигам, чтобы улучшить результат. Мы делаем все, чтобы занять то место, которое у нас есть сейчас, и не опускаться ниже. Ощущение, что ты работаешь в клубе, в котором начинал играть с детства, вырос в этом городе. Хочется работать вдолгую, выстраивать правильно футбол, смотрибельный, чтобы болельщикам он нравился. Работа в РПЛ, ты находишься на своем месте — это доставляет удовольствие», — сказал Ташуев «СЭ».

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под руководством 64-летнего специалиста команда заняла пятое место в чемпионате России-2022/23. Это повторение лучшего результата в истории клуба из Грозного.

РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
1
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трое россиян впервые в истории вошли в топ-10 рейтинга ATP, Джокович поднялся на первое место
Флойд подрался с сыном босса мафии. Бой закончился после массовой потасовки
Российского туриста зарезали в центре Стамбула
Стало известно о состоянии раненой жены убитого в Новой Москве депутата
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Зарема: «В «Краснодар» только пришло осознание, что на свете есть тренеры, помимо Шалимова, Кононова и Мусаева»
Карпин: «Ничего нормального с нашим судейством не происходит»
Галямин: «Если у «Зенита» останется тот же состав, то у ЦСКА нет шансов на чемпионство»
Мостовой прокомментировал слова Салиховой о подаренных «Ростову» пенальти
Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, что уход Дзюбы позитивно повлиял на атмосферу в команде
Крамаренко: «Акинфеев — великий, он — легенда и пример для многих»
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Агент Комличенко сообщил, что нападающий будет готов к первому сбору «Ростова»
Агент Тикнизяна отреагировал на новость о попадании защитника в шорт-лист «Реал Сосьедада»
Ташуев о будущем Конате: «Хочу, чтобы Мохамед остался в «Ахмате»
Карпин: «Ничего нормального с нашим судейством не происходит»
Галямин: «Если у «Зенита» останется тот же состав, то у ЦСКА нет шансов на чемпионство»
Рыскин рассказал, есть ли решение по контракту с Нтумбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Галямин: «Если у «Зенита» останется тот же состав, то у ЦСКА нет шансов на чемпионство»

Карпин: «Ничего нормального с нашим судейством не происходит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости