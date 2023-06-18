Ионов: «У «Краснодара» был тяжелый сезон, особенно путь до суперфинала Кубка России»

Полузащитник Алексей Ионов подвел итоги сезона для «Краснодара».

«Тяжелый был сезон. И особенно путь до кубкового суперфинала. Мы потратили много сил, учитывая наши переезды, то, что пока не можем из Краснодара и в Краснодар летать самолетами, ездим поездами. Тем не менее приложили максимальные усилия, чтобы это не сказалось на результатах. И в итоге смогли далеко пройти в Кубке, что особенно тяжело было при таком насыщенном календаре этого турнира, который был в прошедшем сезоне. Поэтому очень хотелось, чтобы результатом этих стараний стали победа над ЦСКА и первый трофей в истории клуба. Но это футбол. К сожалению, не получилось», — приводит слова Ионова «Известия».

«Краснодар» по итогам сезона занял шестое место в чемпионате России. В суперфинале FONBET Кубка России краснодарцы в серии пенальти уступили ЦСКА.

11 июня стало известно, что 34-летний хавбек покидает «Краснодар» в связи с истечением срока действия контракта. Ионов выступал за «Краснодар» с осени 2020 года. Он провел за клуб 84 матча, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.