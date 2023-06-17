Генеральный секретарь РФС Митрофанов: «Сезон был сложный, но мы довольны тем, как он прошел»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о сезоне-2022/23 в РПЛ.

«Довольны ли мы проведением сезона? Да, конечно. Сезон был сложный, но мы довольны тем, как он прошел. Понятно, что есть какие-то моменты, которые требуют улучшений. И всегда нужно стремиться к лучшему. И вся команда российского футбола, РФС, лиги, клубы, школы, — мы работаем над этим», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В сезоне-2022/23 «Зенит» занял первое место в чемпионате России, набрав 70 очков. На второй строчке расположился ЦСКА с 58 очками. Бронзовые медали РПЛ получил «Спартак», который набрал 54 очка.