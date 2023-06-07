«Торпедо» продлило контракт с Рейной до 2026 года

«Торпедо» объявило о продлении контракта с нападающим Йорди Рейной до конца сезона-2025/26. Предыдущее соглашение истекало в конце июня 2023 года.

29-летний перуанец перешел в московский клуб на правах свободного агента в феврале этого года.

В 12 матчах РПЛ он забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.