ФНЛ осудила проявление расизма на матче FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит»

Футбольная национальная лига (ФНЛ) прокомментировала инцидент с бразильским полузащитником «Зенита» Венделом в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Волги» (3:0).

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили банан.

«ФНЛ безусловно осуждает проявление расизма на матче ФОНБЕТ Кубка России между «Волгой» и «Зенитом». Надеемся на скорейшее разбирательство со стороны КДК РФС и прочих компетентных органов», — говорится в заявлении ФНЛ.

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что намерены рассмотреть эпизод с брошенным в Вендела бананом.