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Сегодня, 21:15

ФНЛ осудила проявление расизма на матче FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольная национальная лига (ФНЛ) прокомментировала инцидент с бразильским полузащитником «Зенита» Венделом в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Волги» (3:0).

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили банан.

«ФНЛ безусловно осуждает проявление расизма на матче ФОНБЕТ Кубка России между «Волгой» и «Зенитом». Надеемся на скорейшее разбирательство со стороны КДК РФС и прочих компетентных органов», — говорится в заявлении ФНЛ.

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что намерены рассмотреть эпизод с брошенным в Вендела бананом.

Вендел. Расистская выходка на Кубке России: в Ульяновске в бразильцев из «Зенита» бросили банан. Что может грозить «Волге»

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Гедеон Гузина

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Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

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Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

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Алания

 11
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Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

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Велес

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Балтика

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