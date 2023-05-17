Ивич — о матче «Краснодара» с «Уралом»: «Это большая победа»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу команды в финале Пути регионов FONBET Кубка России с «Уралом» (2:1).

— Прежде всего хочу поблагодарить свою команду за победу. Они усердно готовились к этому матчу и по итогу выполнили установку. Они вывели нас в финал Кубка России, и это самое важное на данный момент. Сегодня мы играли лучше, хотя начало матча «Урал» провел лучше, но после забитого мяча мы старались контролировать игру, хоть это было и не просто. Уже после их забитого мяча были некоторые трудности, но такое случается. Во второй половине матча мы создавали хорошие моменты и забили победный гол. Это большая победа.

— Была виден некий провал в опорной зоне. Впереди у «Краснодара» большие матчи — как и финал Кубка, так и в РПЛ. Есть понимание, как налаживать игру в опорной зоне, чтобы не было таких потерь?

— Они играли сегодня по другой схеме, но мы старались адаптироваться к ней настолько оперативно, насколько это возможно. Но я не заметил, чтобы они создали нам проблемы. Сергей Петров провел фантастическую работу. Проблема в том, что вы не понимаете, что именно он сделал. Но это нормально.