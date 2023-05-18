Представители всех клубов примут участие в параде перед суперфиналом Кубка России

Организаторы Кубка России хотят подчеркнуть важность турнира, поэтому пригласит на суперфинал по два представителя каждого клуба, который участвовал в турнире, сообщает «РБ Спорт». В этом сезоне в турнире приняли участие 103 команды.

Главным музыкальным событием финала в «Лужниках» может стать выступление Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.

«Краснодар» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».