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Сегодня, 03:17

Представители всех клубов примут участие в параде перед суперфиналом Кубка России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Организаторы Кубка России хотят подчеркнуть важность турнира, поэтому пригласит на суперфинал по два представителя каждого клуба, который участвовал в турнире, сообщает «РБ Спорт». В этом сезоне в турнире приняли участие 103 команды.

Главным музыкальным событием финала в «Лужниках» может стать выступление Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.

«Краснодар» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shaman-spoet-seduyu-noch-a-predstaviteli-vseh-klubov-primut-uchastie-v-parade-stali-izvestny-podrobnosti-finala-kubka-rossii/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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