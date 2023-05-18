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Сегодня, 10:45

Сперцян рассказал, за счет чего «Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России

Алина Савинова
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Нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что поддержка болельщиков и сплоченность команды помогли «быкам» выйти в суперфинал FONBET Кубка России.

«Конечно, мы рады этой победе. Я считаю, нам удалось выйти в финал за счет нашей сплоченности, мы бились друг за друга на каждом углу поля. К тому же играли дома, и нас очень сильно поддерживали наши трибуны, они гнали нас вперед. Мы вышли в финал турнира, у нас есть время к нему подготовиться, но все наши мысли теперь о следующей игре в чемпионате против «Ростова», — приводит ТАСС слова Сперцяна.

В финале Пути регионов FONBET Кубка России «Краснодар» обыграл «Урал» (2:1) и вышел в суперфинал турнира, где встретится с ЦСКА. Суперфинал Кубка страны пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Источник: https://tass.ru/sport/17777131
Эдуард Сперцян
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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