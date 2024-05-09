«Торонто» уволил главного тренера Кифа

«Торонто» объявил об увольнении Шелдона Кифа с поста главного тренера.

«Мэйпл Лифс» под руководством 43-летнего специалиста проиграл «Бостону» в первом раунде Кубка Стэнли (3-4 в серии).

Киф возглавил «Торонто» в ноябре 2019 года. Под его руководством клуб провел 349 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Лучшим результатом «Мэйпл Лифс» в Кубке Стэнли при Кифе был выход по второй раунд в 2023-м.