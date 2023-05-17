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Кубок России

17 мая, 23:00

Ивич готов принести первый трофей Галицкому? Нас ждет классный финал Кубка

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пусть не обижаются «Акрон» и «Урал».

Чем ближе к финалу FONBET Кубка России, тем меньше оставалось в сетке статусных клубов. Вылетели «Зенит», «Локомотив», «Динамо», «Спартак»... При всей любви к сенсациям и уважении к достижениям «Акрона» и «Урала», для нейтрального зрителя афиша вырисовывалась не самая яркая. Середняк ФНЛ против аутсайдера РПЛ — великолепно только для болельщиков этих команд, но никак не для ажиотажа вокруг лишнего билетика в «Лужники» на решающий матч турнира.

Кубок России. Финал Пути регионов. Этап 2
17 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Урал

В этих условиях финал с участием ЦСКА и «Краснодара» — идеальный расклад для рекламы Кубка. Один из московских грандов, который в одиночку может собрать половину «Лужников» даже в эпоху Fan ID (он потребуется), против, пожалуй, самой яркой команды из провинции. Пусть с этим наверняка и поспорят в Ростове. Но команда Карпина весной немного буксует, да и в прошлые сезоны редко блистала, а «быки» за последнее десятилетие успели стать маркой, образцом романтического атакующего футбола. С уходом топ-исполнителей, конечно, наметился кризис, однако от атакующей концепции в «Краснодаре» не отказываются, кружева по-прежнему пытаются плести.

Красота — дело хорошее, важно при этом, чтобы результат не страдал. С этим часто возникали проблемы. Неудивительно, учитывая взгляды владельца клуба Сергея Галицкого, которому, по его признанию, важнее качество футбола, чем счет на табло.

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Но для болельщиков-то нет ничего прекраснее, чем трофей над головой капитана! «Быки» давно ходят где-то рядом, при этом пока могут похвастать лишь одним финалом — проигранным «Ростову». Это было в далеком 2014-м — Божович переиграл Кононова. С тех пор ни одной поклевки.

Игровой эпизод матча Кубка России &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. Угловые стали секретным оружием «быков». «Краснодар» — в суперфинале Кубка России

Теперь вторая попытка. И есть ощущение, что нынешний тренер Владимир Ивич в первую очередь как раз про результат и только во вторую — про кружева и романтизм. Мертвая хватка в Кубке, где весной выиграны три серии пенальти, — лишнее тому подтверждение.

О силе нынешнего ЦСКА и говорить не стоит. Всего одно поражение и одна ничья при восьми победах в РПЛ, уверенный выход в суперфинал через Путь РПЛ...

11 июня в «Лужниках». ЦСКА против «Краснодара». Федотов против Ивича. Гинер против Галицкого.

Нас ждет прекрасное завершение сезона.

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Букмекерская компания ФОНБЕТ уже назвала фаворита матча за титул. Аналитики считают, что трофей окажется в руках футболистов ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.50, что приблизительно 66% вероятности исхода. Успех «Краснодара» доступен за 2.60 (34%).

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Краснодар
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
11
10
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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