Даев заявил, что Игнашевич может возглавить ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Вячеслав Даев оценил возможное назначение Сергея Игнашевича главным тренером армейского клуба.

С октября 2021 года 44-летний специалист возглавляет «Балтику». В нынешнем сезоне калининградцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 27 матчах.

«Конечно, Игнашевич может стать главным тренером ЦСКА. Он показывал хорошие результаты с «Торпедо», вывел «Балтику» в РПЛ. Сейчас калининградцы достойно играют. Не вижу каких-то проблем в его приглашении в стан армейцев. Многое зависит от руководства клуба. Бывает, что некоторые тренеры воспринимаются клубом, как персона нон грата. Только это может помешать Игнашевичу стать главным тренером ЦСКА», — цитирует Даева «РБ Спорт».

Игнашевич защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2018 год. Вместе с красно-синими он стал пятикратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА. Всего за команду футболист провел 539 матчей, забил 46 голов и отдал 22 результативные передачи.