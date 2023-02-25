РФС намерен рассмотреть эпизод с брошенным в Вендела бананом

В службе коммуникаций РФС ответили на запрос «СЭ» об инциденте с кинутым в игрока «Зенита» Вендала бананом в матче FONBET Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).

«Инцидент в матче «Волга» — «Зенит» будет рассмотрен на заседании контрольно дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча», — заявили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.