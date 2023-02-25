В «Енисее» рассказали, когда клуб сможет получить компенсацию за отмененный матч с «Оцелулом»

Тренер «Енисея» Алексей Ивахов ответил на вопрос «СЭ», когда клуб сможет получить компенсацию за отмененный матч с румынским «Оцелулом».

«Есть договор, акт выполненных работ с организатором. По истечению акта выполненных работ, мы его ожидаем, оплачиваем сумму. Думаю, на следующей неделе он появится. Мы ожидаем, во всяком случае. Надеюсь, что так и произойдет», — сказал Ивахов «СЭ».

Матч «Енисей» — «Оцелул» должен был состояться 1 февраля, однако за час до начала игры румынская команда отказалась выходить на поле. Позднее стало известно, что встреча была отменена из-за вмешательства Федерации футбола Румынии, которая угрожала «Оцелулу» снятием с команды очков в таблице чемпионата страны.

«Енисей» требует компенсацию в размере 10 тысяч евро за отмену матча.