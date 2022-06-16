Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:10

Тошич: «Слуцкий остался в «Рубине» и показал, какой у него профессиональный характер»

Тошич назвал Слуцкого самым важным тренером в своей карьере
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого самым важным тренером в своей карьере. 35-летний серб отметил, что специалист верил в него, даже когда он плохо играл.

«Слуцкий — самый важный тренер в моей карьере, — приводит слова Тошича Metaratings.ru. — Он всегда верил в меня, даже когда я плохо играл. Поэтому я выиграл столько трофеев с ЦСКА. Леонид Викторович был тем человеком, который умел выжимать максимум не только из меня, но и из всей команды. В то время очень сильными были и «Зенит», и «Спартак», и «Локомотив», а ЦСКА всегда занимал первое или второе места — это заслуга Слуцкого. Также не помню, чтобы дорогостоящие футболисты, которые приходили к нам, оказывались плохими. Руководство и тренер знали свою работу хорошо и брали проверенных игроков«.

Также полузащитник прокомментировал вылет казанского клуба из Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Да, я слежу за Слуцким, мы играли с казанцами на сборах в Турции. Но мы поддерживаем связь с ним постоянно. Еще с Олегом Яровинским вспоминали наши чемпионские времена в ЦСКА, обсуждали нынешний футбол и многое другое. Жалко, что «Рубин» вылетел. После ухода иностранцев начались проблемы, поэтому все так получилось. Слуцкий остался в «Рубине» и показал, какой у него профессиональный характер. Поэтому я только поддерживаю Леонида Викторовича. Если ему нужна будет какая-то помощь от меня, то я всегда готов», — сказал он.

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 годы. На его счету 241 матч за московский клуб, в которых отметился 47 голами и 41 передачей. За это время он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/toshich-slutskiy-ostalsya-v-rubine-i-pokazal-kakoy-u-nego-professionalnyy-kharakter-1290667/
Зоран Тошич
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
1
0
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Семак в третий раз подряд признан лучшим тренером сезона РПЛ
Червиченко считает, что Бакаев сможет заиграть в «Зените»
Тренировка ЦСКА на олимпийской базе: новый тренер, дождь и бывший администратор «Зенита»
Зелимхан Бакаев: «Надеюсь, своей игрой поменяю настроение болельщиков «Зенита»
Тошич: «Надеюсь, ЦСКА вернется в борьбу за чемпионство»
Агент Гбамена: «Жан-Филипп не вернется в Россию. Предложений из РПЛ у него нет»
Материалы сюжета: ЦСКА меняет тренера: Федотов вместо братьев Березуцких
Тошич: «Надеюсь, ЦСКА вернется в борьбу за чемпионство»
Агент Гбамена: «Жан-Филипп не вернется в Россию. Предложений из РПЛ у него нет»
Габулов: «Акинфеев абсолютно заслуженно стал лучшим вратарем РПЛ в сезоне»
ЦСКА отдал Помазуна в аренду «Уралу» до конца сезона-2022/23
Зайнутдинов рассказал о своем самочувствии перед первым сбором ЦСКА
Федотов: «ЦСКА нужно усиление. Есть позиции, которые нужно укрепить»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Маркова: «Кононов хотел бы видеть Евгения в «Арсенале»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости