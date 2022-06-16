Тошич: «Слуцкий остался в «Рубине» и показал, какой у него профессиональный характер»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого самым важным тренером в своей карьере. 35-летний серб отметил, что специалист верил в него, даже когда он плохо играл.

«Слуцкий — самый важный тренер в моей карьере, — приводит слова Тошича Metaratings.ru. — Он всегда верил в меня, даже когда я плохо играл. Поэтому я выиграл столько трофеев с ЦСКА. Леонид Викторович был тем человеком, который умел выжимать максимум не только из меня, но и из всей команды. В то время очень сильными были и «Зенит», и «Спартак», и «Локомотив», а ЦСКА всегда занимал первое или второе места — это заслуга Слуцкого. Также не помню, чтобы дорогостоящие футболисты, которые приходили к нам, оказывались плохими. Руководство и тренер знали свою работу хорошо и брали проверенных игроков«.

Также полузащитник прокомментировал вылет казанского клуба из Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Да, я слежу за Слуцким, мы играли с казанцами на сборах в Турции. Но мы поддерживаем связь с ним постоянно. Еще с Олегом Яровинским вспоминали наши чемпионские времена в ЦСКА, обсуждали нынешний футбол и многое другое. Жалко, что «Рубин» вылетел. После ухода иностранцев начались проблемы, поэтому все так получилось. Слуцкий остался в «Рубине» и показал, какой у него профессиональный характер. Поэтому я только поддерживаю Леонида Викторовича. Если ему нужна будет какая-то помощь от меня, то я всегда готов» , — сказал он.

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 годы. На его счету 241 матч за московский клуб, в которых отметился 47 голами и 41 передачей. За это время он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.