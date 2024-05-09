Топ-юниор покинет СКА? Как «Трактор» перехватил топовых центров? Инсайды недели от «СЭ»

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Юный талант уезжает за океан?

Нападающий системы СКА Иван Демидов в 18 лет просто разрывает МХЛ — два года подряд его признают самым ценным игроком сезона. На предстоящем драфте по всем прогнозам Демидов должен уйти в топ-3 или как минимум в топ-5. Нападающий действительно очень талантлив, но в системе СКА его не слишком жалуют — за два сезона он провел лишь шесть матчей в КХЛ при совсем небольшом игровом времени.

Возможно, форвард действительно еще не готов ко взрослому хоккею. Но, по нашей информации, дело еще и в том, что Демидов не спешит продлевать свой контракт с армейским клубом — соглашение истекает после следующего сезона. Причина проста — игрок уже давно задумывается о скорейшем отъезде за океан. Более того, Демидов не прочь отправиться в Северную Америку сразу после драфта, если удастся разрешить вопросы со СКА.

Вряд ли Демидов сразу будет готов играть в НХЛ — у него почти нет опыта на взрослом уровне. Но и оставаться в МХЛ Ивану нет смысла: очевидно, что эту лигу он перерос. Как разрешится ситуация, пока непонятно, но не хочется, чтобы карьера российского таланта не развивалась из-за контрактных споров.

Андрей Светлаков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Трактор» укрепил центральную ось

«Трактор» в первые дни открытия рынка в КХЛ стал основным поставщиком громких новостей. Вслед за подписанием канадца Бенуа Гру на пост главного тренера менеджмент челябинского клуба решил важную проблему, которая мешала команде в минувшем сезоне в игровом плане, и подписал двух центрфорвардов с именем — трехкратного обладателя Кубка Гагарина Андрея Светлакова и Александра Кадейкина. Ключевая для любой команды позиция укомплектована теперь очень солидно и полностью состоит из русских игроков. Не забываем о Владимире Ткачеве и Александре Шарове. Теперь можно уделить все внимание иностранному рынку, чтобы закрыть конкретные позиции в линии обороны.

Светлаков, подписавший трехлетний контракт, будет получать весомые 70 миллионов рублей в год. Сложно до сих пор привыкнуть, что игроки такого плана могут стоить дорого. Но это рынок, который всегда динамичен и справедлив. За любого ценного хоккеиста надо выиграть конкуренцию. Светлакова хотел сохранить ЦСКА, проявлял к нему активный интерес «Ак Барс». Он сам выбрал Челябинск. Хорошие условия всегда имеют значение, а принцип «экономика должна быть экономной» использует только «Спартак». Задача любого менеджера — сделать команду лучше. Светлаков — очевидное усиление.

То же самое можно сказать и про Кадейкина, несмотря на его не самый хороший сезон в СКА. Этот форвард мог оказаться в Челябинске еще год назад, был близок к переходу, но в последний момент выбрал Санкт-Петербург и прогадал. Оказывается, иногда в реальной жизни можно отыграть ситуацию назад и получить еще один шанс. В данном плане Александру повезло.

Нападающий находится в хорошем возрасте и должен быть мотивирован.

В «Тракторе» Кадейкин не будет первой скрипкой, что для всех даже хорошо. Свои лучшие сезоны в «Салавате Юлаеве» он провел, когда находился не в роли лидера, на которого ложится вся ответственность, а служил хорошим дополнением к звездам. Сейчас у него будет схожая ситуация. Зарплата Кадейкина в следующем сезоне составит 50 миллионов рублей в год.

Данил Башкиров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Обновление «Салавата»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров уже несколько лет ходит в подающих надежды. За пять сезонов в составе главной уфимской команды он провел более 200 матчей, но так и не смог стать лидером, хотя в последних трех сезонах его среднее игровое время составляло около 15 минут за матч. В Уфе продолжали верить в свою молодежь и перед прошедшим сезоном, но оказалось, что тащить в атаке за пределами первой тройки просто некому.

Контракт Башкирова с «Салаватом» истек, и квалификационное предложение игроку сделала «Магнитка». Магнитогорцы дают Башкирову 96 миллионов рублей на три года — зарплата в следующем сезоне составит 30 миллионов в год, в двух последующих — по 33. По информации «СЭ», после долгих раздумий в уфимском клубе решили не повторять предложение — «Салават» получит компенсацию в размере 44 миллионов рублей.

Также «Магнитка» заинтересована в защитнике уфимцев Никите Зоркине, который не принял контрактное предложение «Салавата». Уфимцы предложили Зоркину новый контракт на два года с зарплатой в 22 и 24 миллиона рублей в год соответственно.

Потеря Зоркина и Башкирова вряд ли будет для «Салавата» существенной, а вот предстоящий обмен форварда первой тройки Ивана Дроздова в ЦСКА станет большой проблемой. Армейцы отправят в Уфу несколько молодых игроков, в том числе молодого таланта Максима Великова. Но «Салавату» нужны опытные игроки. Скорее всего, уфимцы полностью используют все пять легионерских вакансий. Две уже заняты лидерами прошлого сезона Хмелевским и Ливо, есть договоренность о подписании контракта с нападающим Шелдоном Ремпалом из системы «Вегаса». Также в Уфе заинтересованы в подписании атакующего защитника и нападающего в топ-6 из числа иностранцев.