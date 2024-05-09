Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ
Инсайды по четвергам

Сегодня, 12:00

Топ-юниор покинет СКА? Как «Трактор» перехватил топовых центров? Инсайды недели от «СЭ»

Топ-юниор Демидов может покинуть СКА
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Демидов и Андрей Светлаков.
Фото «СЭ»
Традиционная рубрика.

Юный талант уезжает за океан?

Нападающий системы СКА Иван Демидов в 18 лет просто разрывает МХЛ — два года подряд его признают самым ценным игроком сезона. На предстоящем драфте по всем прогнозам Демидов должен уйти в топ-3 или как минимум в топ-5. Нападающий действительно очень талантлив, но в системе СКА его не слишком жалуют — за два сезона он провел лишь шесть матчей в КХЛ при совсем небольшом игровом времени.

Вадим Шипачев. Шипачев и Войнов покинут «Ак Барс», а Браташ — «Ладу». Инсайды «СЭ»

Возможно, форвард действительно еще не готов ко взрослому хоккею. Но, по нашей информации, дело еще и в том, что Демидов не спешит продлевать свой контракт с армейским клубом — соглашение истекает после следующего сезона. Причина проста — игрок уже давно задумывается о скорейшем отъезде за океан. Более того, Демидов не прочь отправиться в Северную Америку сразу после драфта, если удастся разрешить вопросы со СКА.

Вряд ли Демидов сразу будет готов играть в НХЛ — у него почти нет опыта на взрослом уровне. Но и оставаться в МХЛ Ивану нет смысла: очевидно, что эту лигу он перерос. Как разрешится ситуация, пока непонятно, но не хочется, чтобы карьера российского таланта не развивалась из-за контрактных споров.

Андрей Светлаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Трактор» укрепил центральную ось

«Трактор» в первые дни открытия рынка в КХЛ стал основным поставщиком громких новостей. Вслед за подписанием канадца Бенуа Гру на пост главного тренера менеджмент челябинского клуба решил важную проблему, которая мешала команде в минувшем сезоне в игровом плане, и подписал двух центрфорвардов с именем — трехкратного обладателя Кубка Гагарина Андрея Светлакова и Александра Кадейкина. Ключевая для любой команды позиция укомплектована теперь очень солидно и полностью состоит из русских игроков. Не забываем о Владимире Ткачеве и Александре Шарове. Теперь можно уделить все внимание иностранному рынку, чтобы закрыть конкретные позиции в линии обороны.

Светлаков, подписавший трехлетний контракт, будет получать весомые 70 миллионов рублей в год. Сложно до сих пор привыкнуть, что игроки такого плана могут стоить дорого. Но это рынок, который всегда динамичен и справедлив. За любого ценного хоккеиста надо выиграть конкуренцию. Светлакова хотел сохранить ЦСКА, проявлял к нему активный интерес «Ак Барс». Он сам выбрал Челябинск. Хорошие условия всегда имеют значение, а принцип «экономика должна быть экономной» использует только «Спартак». Задача любого менеджера — сделать команду лучше. Светлаков — очевидное усиление.

Егор Коршков и&nbsp;Артур Каюмов. 100 миллионов за форварда «Амура». Лидер «Локомотива» не поедет в Чикаго. Инсайды от «СЭ»

То же самое можно сказать и про Кадейкина, несмотря на его не самый хороший сезон в СКА. Этот форвард мог оказаться в Челябинске еще год назад, был близок к переходу, но в последний момент выбрал Санкт-Петербург и прогадал. Оказывается, иногда в реальной жизни можно отыграть ситуацию назад и получить еще один шанс. В данном плане Александру повезло.
Нападающий находится в хорошем возрасте и должен быть мотивирован.

В «Тракторе» Кадейкин не будет первой скрипкой, что для всех даже хорошо. Свои лучшие сезоны в «Салавате Юлаеве» он провел, когда находился не в роли лидера, на которого ложится вся ответственность, а служил хорошим дополнением к звездам. Сейчас у него будет схожая ситуация. Зарплата Кадейкина в следующем сезоне составит 50 миллионов рублей в год.

Данил Башкиров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Обновление «Салавата»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров уже несколько лет ходит в подающих надежды. За пять сезонов в составе главной уфимской команды он провел более 200 матчей, но так и не смог стать лидером, хотя в последних трех сезонах его среднее игровое время составляло около 15 минут за матч. В Уфе продолжали верить в свою молодежь и перед прошедшим сезоном, но оказалось, что тащить в атаке за пределами первой тройки просто некому.

Контракт Башкирова с «Салаватом» истек, и квалификационное предложение игроку сделала «Магнитка». Магнитогорцы дают Башкирову 96 миллионов рублей на три года — зарплата в следующем сезоне составит 30 миллионов в год, в двух последующих — по 33. По информации «СЭ», после долгих раздумий в уфимском клубе решили не повторять предложение — «Салават» получит компенсацию в размере 44 миллионов рублей.

Также «Магнитка» заинтересована в защитнике уфимцев Никите Зоркине, который не принял контрактное предложение «Салавата». Уфимцы предложили Зоркину новый контракт на два года с зарплатой в 22 и 24 миллиона рублей в год соответственно.

Алекс Гальченюк (СКА), Рид Буше (&laquo;Авангард&raquo;) и&nbsp;Дмитрий Яшкин (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). В следующем сезоне в КХЛ вернут лимит в пять легионеров

Потеря Зоркина и Башкирова вряд ли будет для «Салавата» существенной, а вот предстоящий обмен форварда первой тройки Ивана Дроздова в ЦСКА станет большой проблемой. Армейцы отправят в Уфу несколько молодых игроков, в том числе молодого таланта Максима Великова. Но «Салавату» нужны опытные игроки. Скорее всего, уфимцы полностью используют все пять легионерских вакансий. Две уже заняты лидерами прошлого сезона Хмелевским и Ливо, есть договоренность о подписании контракта с нападающим Шелдоном Ремпалом из системы «Вегаса». Также в Уфе заинтересованы в подписании атакующего защитника и нападающего в топ-6 из числа иностранцев.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
ХК Трактор
Иван Демидов
2
Читайте также
ИИХФ оштрафовала ФХР на миллион франков за игру вратаря Федотова в ЦСКА
ЧМ-2024 по хоккею пройдет в Чехии с 10 по 26 мая
Парад Победы в Москве: точное время начала трансляции
Трагедия волшебника Нойера, дубль спасителя Мадрида Хоселу. Что случилось в матче «Реал» - «Бавария»
МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тыс. рублей
Парад на Красной площади: прямой эфир
Популярное видео
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шипачев и Войнов покинут «Ак Барс», а Браташ — «Ладу». Инсайды «СЭ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
6.04
7.04
8.04
9.04
11.04
13.04
15.04
18.04
20.04
22.04
24.04
24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
Все результаты / календарь

Придумай мем