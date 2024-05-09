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Канчельскис: «Дзюба — лучший нападающий России. Он не испортит рисунок игры любой команды»

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Главный тренер киргизского «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о ситуации с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

Во вторник, 7 мая, агент 35-летнего футболиста Леонид Гольдман заявил, что в московском клубе приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона».

«У Дзюбы, его агента и «Локомотива» своя правда. У каждого из них своя работа, но Артем долгое время играл, а в один момент перестал попадать в состав — просто так это не бывает. Дзюбу в «Спартаке», думаю, мы не увидим — скорее всего, Артем уже принял для себя решение, пока о нем просто не говорит.

 
Артем Дзюба. Теперь у Дзюбы виноват Галактионов. Как же все предсказуемо. Артем, пора тренировать!

Я бы хотел видеть Артема в «Мурас Юнайтед», он бы нам помог, но, скорее всего, мы его не потянем финансов таких нет, к сожалению. Он лучший нападающий России, Дзюба однозначно еще тянет уровень РПЛ и не испортит рисунок игры любой команды», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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