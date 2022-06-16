«Рубин» готов продать Самошникова за 2-3 миллиона евро

По информации «СЭ», «Рубин» этим летом готов продать защитника Илью Самошникова за 2-3 миллиона евро. Через год у игрока истекает контракт, поэтому в клубе хотели бы продать футболиста в это трансферное окно.

По нашим данным, за Самошниковым следят два московких клуба: ЦСКА и «Динамо». На данный момент, как «СЭ» сообщили в казанском клубе, с официальным предложением по футболисту на них никто не выходил.

В прошедшем сезоне 24-летний россиянин забил 1 мяч в 27 матчах за «Рубин» во всех турнирах.