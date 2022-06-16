Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:22

«Рубин» готов продать Самошникова за 2-3 миллиона евро

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», «Рубин» этим летом готов продать защитника Илью Самошникова за 2-3 миллиона евро. Через год у игрока истекает контракт, поэтому в клубе хотели бы продать футболиста в это трансферное окно.

По нашим данным, за Самошниковым следят два московких клуба: ЦСКА и «Динамо». На данный момент, как «СЭ» сообщили в казанском клубе, с официальным предложением по футболисту на них никто не выходил.

В прошедшем сезоне 24-летний россиянин забил 1 мяч в 27 матчах за «Рубин» во всех турнирах.

Илья Самошников
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Игрок сборной уйдет от Слуцкого в ЦСКА? «Рубину» надо решить, что делать с одним из лидеров
Червиченко о словах Салиховой по переходу Бакаева: «Реагирует чересчур пылко, страстно»
Гол полузащитника «Ростова» Щетинина «Локомотиву» признан лучшим в сезоне РПЛ
Семак в третий раз подряд признан лучшим тренером сезона РПЛ. Он опередил Федотова при равенстве очков
Тошич: «Слуцкий остался в «Рубине» и показал, какой у него профессиональный характер»
Червиченко считает, что Бакаев сможет заиграть в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тошич: «Слуцкий остался в «Рубине» и показал, какой у него профессиональный характер»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости