Агент Маркова: «Кононов хотел бы видеть Евгения в «Арсенале»

Агент Маркова заявил, что Кононов хотел бы видеть нападающего в «Арсенале»

Андрей Талаев, агент нападающего «Арсенала» Евгения Маркова, рассказал о будущем своего клиента. Он ответил на вопрос о том, останется ли 27-летний россиянин в тульском клубе.

«Кононов хотел бы видеть Евгения в «Арсенале», — приводит слова Талаев «РБ Спорт». — Но по финансам надо с руководством решать. Я так понимаю, будет желание со стороны клуба, чтобы он «упал» в деньгах. Поэтому пока нет ясности«.

Агент ответил, готов ли его клиент на снижение зарплаты.

«Мне кажется, ни один игрок в здравом уме на это не готов. Но кто-то договаривается, кто-то — нет. Переговоры с другими клубами? Пока все на паузе. Нужно окончательно понять позицию Тулы«.

В прошедшем сезоне Марков забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Контракт нападающего с тульским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

По итогам сезона-2021/22 «Арсенал» занял последнее место в Тинькофф Российской премьер-лиге и вылетел в Олимп — Футбольную национальную лигу.