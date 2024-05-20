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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:48

«Арсенал» победил «Акрон», «Динамо» Махачкала и «Химки» вышли в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арсенал» победил «Акрон» в матче 33-го тура Мелбет-первой лиги в Туле — 1:0.

Единственный гол на 28-й минуте забил Джонатан Окоронкво.

«Акрон» (56 очков) остается на третьем месте в первой лиге. «Арсенал» (55) идет четвертым.

Благодаря поражению тольяттинцев «Химки» (63 очка), обыгравшие в параллельном матче «Кубань» (1:0), и махачкалинское «Динамо» (61) гарантировали себе выход в РПЛ. За тур до конца они оторвались от третьего места и получили право выступать в премьер-лиге.

«Акрон» лишился шансов на прямой выход в РПЛ, но гарантировал себе участие в стыковых матчах. «Арсенал» также гарантировал себе место в первой четверке (опережает «Родину» на три очка при преимуществе по личным встречам), но пока не имеет нужной лицензии для выступления в РПЛ и участия в стыковых матчах.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 33-й тур
20 мая, 17:45. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:0
Акрон
Россия. Мелбет-Первая Лига. 33-й тур
20 мая, 18:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
0:1
Химки

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Арсенал (Тула)
1
0
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Неделя

Дубль Порохова принес «Тюмени» победу над КАМАЗом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
2
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
8
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
13
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
14
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
15
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
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18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 1
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 2 : 0
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 1 : 0
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 1 : 2
20.05 18:00
Кубань – Химки
 0 : 1
20.05 18:00
Сокол – Волгарь
 1 : 0
20.05 19:30
Торпедо – Шинник
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 19 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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