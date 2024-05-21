Рейтинг лучших игроков РПЛ: Кассьерра вернулся на первое место за тур до финиша

Сильнейшие футболисты лиги по оценкам «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч — сейчас он составляет минимум 20 матчей.

За тур до конца чемпионата чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,39 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Пять туров молчал, но в одном матче с «Ахматом» расплатился за весь этот отрезок — пента-трик возвращает колумбийца на вершину рейтинга «СЭ».

2. Максим Глушенков («Локомотив») — 6,36

Традиционно много создавал в матче с «Факелом», дважды после его ударов мяч попадал в перекладину. Однако на этот раз Глушенков ушел с поля без результативных действий.

3. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,33

В матче с «Крыльями Советов» не был так заметен, как обычно, но приносил пользу «Динамо» в подыгрыше, а также отвлекал на себя внимание защитников.

4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,32

В матче с «Сочи» чаще всех в команде бил по воротам и больше всех отдал передач под удар. Самое важное, что реализованный Сперцяном пенальти позволил «Краснодару» перевернуть тяжелую игру.

5. Вендел («Зенит») — 6,27

Провел один из лучших матчей этой весной: без двух голевых передач Вендела Кассьерра не добился бы исторического результата.

6. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,27

Не забил «Сочи», зато отдал голевую передачу на Мозеса Кобнана, которая сохранила черно-зеленым шансы на золото РПЛ.

7. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,25

Был одним из лучших в сумасшедшей игре с «Пари НН»: две результативные передачи Файзуллаева помогли ЦСКА добиться разгромной победы.

8. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21

В Грозном вышел на позиции правого латераля, а в середине первого тайма из-за травмы был заменен.

9. Клаудиньо («Зенит») — 6,19

Как и весь «Зенит», отлично сыграл в Грозном. Сделал голевую передачу на третий гол Кассьерры.

10. Бителло («Динамо») — 6,16

Принял непосредственное участие в разгроме «Крыльев Советов». Забил третий мяч «Динамо».