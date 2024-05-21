Рейтинг лучших игроков РПЛ: Кассьерра вернулся на первое место за тур до финиша
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч — сейчас он составляет минимум 20 матчей.
За тур до конца чемпионата чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,39 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
Пять туров молчал, но в одном матче с «Ахматом» расплатился за весь этот отрезок — пента-трик возвращает колумбийца на вершину рейтинга «СЭ».
2. Максим Глушенков («Локомотив») — 6,36
Традиционно много создавал в матче с «Факелом», дважды после его ударов мяч попадал в перекладину. Однако на этот раз Глушенков ушел с поля без результативных действий.
3. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,33
В матче с «Крыльями Советов» не был так заметен, как обычно, но приносил пользу «Динамо» в подыгрыше, а также отвлекал на себя внимание защитников.
4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,32
В матче с «Сочи» чаще всех в команде бил по воротам и больше всех отдал передач под удар. Самое важное, что реализованный Сперцяном пенальти позволил «Краснодару» перевернуть тяжелую игру.
5. Вендел («Зенит») — 6,27
Провел один из лучших матчей этой весной: без двух голевых передач Вендела Кассьерра не добился бы исторического результата.
6. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,27
Не забил «Сочи», зато отдал голевую передачу на Мозеса Кобнана, которая сохранила черно-зеленым шансы на золото РПЛ.
7. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,25
Был одним из лучших в сумасшедшей игре с «Пари НН»: две результативные передачи Файзуллаева помогли ЦСКА добиться разгромной победы.
8. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21
В Грозном вышел на позиции правого латераля, а в середине первого тайма из-за травмы был заменен.
9. Клаудиньо («Зенит») — 6,19
Как и весь «Зенит», отлично сыграл в Грозном. Сделал голевую передачу на третий гол Кассьерры.
10. Бителло («Динамо») — 6,16
Принял непосредственное участие в разгроме «Крыльев Советов». Забил третий мяч «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4