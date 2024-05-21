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Рейтинг лучших игроков РПЛ: Кассьерра вернулся на первое место за тур до финиша

Представлен рейтинг лучших игроков РПЛ после 29-го тура
Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболист «Зенита» Матео Кассьерра.
Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»
Сильнейшие футболисты лиги по оценкам «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч — сейчас он составляет минимум 20 матчей.

За тур до конца чемпионата чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,39 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Пять туров молчал, но в одном матче с «Ахматом» расплатился за весь этот отрезок — пента-трик возвращает колумбийца на вершину рейтинга «СЭ».

2. Максим Глушенков («Локомотив») — 6,36

Традиционно много создавал в матче с «Факелом», дважды после его ударов мяч попадал в перекладину. Однако на этот раз Глушенков ушел с поля без результативных действий.

3. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,33

В матче с «Крыльями Советов» не был так заметен, как обычно, но приносил пользу «Динамо» в подыгрыше, а также отвлекал на себя внимание защитников.

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4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,32

В матче с «Сочи» чаще всех в команде бил по воротам и больше всех отдал передач под удар. Самое важное, что реализованный Сперцяном пенальти позволил «Краснодару» перевернуть тяжелую игру.

5. Вендел («Зенит») — 6,27

Провел один из лучших матчей этой весной: без двух голевых передач Вендела Кассьерра не добился бы исторического результата.

6. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,27

Не забил «Сочи», зато отдал голевую передачу на Мозеса Кобнана, которая сохранила черно-зеленым шансы на золото РПЛ.

7. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,25

Был одним из лучших в сумасшедшей игре с «Пари НН»: две результативные передачи Файзуллаева помогли ЦСКА добиться разгромной победы.

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8. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21

В Грозном вышел на позиции правого латераля, а в середине первого тайма из-за травмы был заменен.

9. Клаудиньо («Зенит») — 6,19

Как и весь «Зенит», отлично сыграл в Грозном. Сделал голевую передачу на третий гол Кассьерры.

10. Бителло («Динамо») — 6,16

Принял непосредственное участие в разгроме «Крыльев Советов». Забил третий мяч «Динамо».

Матео Кассьерра
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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