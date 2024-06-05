Президент «Урала» Иванов: «Конечно же, не буду тренировать»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, станет ли он новым тренером команды.

«Конечно, я не буду тренером. Там нужны лицензии, а я уже отошел от этого давно», — сказал Иванов «СЭ».

В минувшем сезоне «Урал» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах команда уступила «Акрону» (0:2, 2:1) и вылетела в первую лигу.

Константин Передерий