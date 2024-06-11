Юран: «Не желал зла «Пари НН» в стыках! Такой регион заслуживает команду в РПЛ!»
Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» признался, что не смотрел стыки нижегородцев против тульского «Арсенала».
— Как пережили уход из «Пари НН»?
— Точно рук не опустил, не плюнул на все, не собираюсь заканчивать с тренерством. Все бросать — это удел слабых. Просто футбольная общественность, футбольная тусовка знает, что с таким бюджетом, такими возможностями мы проделали в «Пари НН» качественную работу. Ушли на зимнюю паузу вообще-то в десятке. Журналисты тогда писали: «Юран взрывает РПЛ»! Они не могли понять, как нам это удается. При всем уважении к нашим футболистам, таких результатов мы добивались все-таки не благодаря, а вопреки. Надо всегда оставаться реалистом.
— Хотите сказать, «Пари НН» показывал свой максимум?
— Правильно сказал один футбольный руководитель: если у тебя бюджет седьмой в лиге, значит, ты должен быть в этой семерке. Не ниже. Вот так и надо ставить задачи! А у «Пари НН» с Воронежем были самые скромные возможности. Все об этом знают. Ты как тренер должен так выстраивать свою игру, чтобы добиваться результата. Я 10 лет выступал в Европе. Там все заточено на результат! Из этого и исхожу сейчас. А то некоторые меня критиковали — мол, он «паровоз» ставит, «автобус», еще что-то.
— Не правы?
— Я этот стиль называю — «организованная оборона». Естественно, хочу играть в атакующий футбол. Выступал в киевском «Динамо», «Спартаке», «Бенфике», «Порту». Мне этот стиль прививали. Но, опять же, надо исходить из возможностей клуба, бюджета, подбора исполнителей. Когда выводил «Шинник» в высшую лигу, там я мог позволить себе играть в атаку. Другие возможности были. А в Нижнем главная задача — сохранить прописку в РПЛ. Не до красоты. Надо быть мудрее. Ну полетишь ты вперед, забьешь, пропустишь и вылетишь... И что дальше?
— С какими чувствами смотрели стыки «Пари НН» против тульского «Арсенала»?
— Честно говоря, после ухода из клуба какое-то время вообще футбол не смотрел. Надо было переключиться, отдохнуть. Да, следил за результатами, читал в интернете, но у телевизора во время игр не сидел. Ни в коем случае не желал зла «Пари НН». Такого у меня нет! В городе большая армия болельщиков, они заслуживают того, чтобы команда играла в РПЛ. Благодарен им за тот плакат, который они вывесили на трибунах в первой игре, которую нижегородцы уже проводили без меня. Переживал за регион! Прекрасный город. Мне очень нравились условия — база, стадион, инфраструктура. Поэтому, конечно, мне хотелось, чтобы «Пари НН» остался в элитном дивизионе.
В завершившемся сезоне чемпионата России-2023/24 «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4