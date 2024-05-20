Дубль Порохова принес «Тюмени» победу над КАМАЗом
«Тюмень» на своем поле обыграла КАМАЗ в матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.
Дубль за хозяев оформил Илья Порохов. 22-летний нападающий забил на 56-й и 90+3-й минутах.
«Тюмень» (48 очков) поднялась на седьмое место в первой лиге. КАМАЗ (41) идет 13-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|33
|18
|7
|8
|37-17
|61
|
2
|Химки
|32
|18
|6
|8
|53-38
|60
|
3
|Акрон
|33
|16
|8
|9
|46-25
|56
|
4
|Арсенал
|33
|13
|16
|4
|39-24
|55
|
5
|Родина
|33
|14
|10
|9
|50-31
|52
|
6
|Енисей
|33
|14
|6
|13
|53-40
|48
|
7
|Шинник
|32
|13
|8
|11
|37-40
|47
|
8
|Тюмень
|33
|13
|9
|11
|36-33
|48
|
9
|Алания
|33
|11
|13
|9
|40-42
|46
|
10
|Торпедо
|32
|11
|10
|11
|29-30
|43
|
11
|Нефтехимик
|32
|11
|9
|12
|30-30
|42
|
12
|КАМАЗ
|33
|10
|11
|12
|29-34
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|33
|11
|8
|14
|32-34
|41
|
14
|Черноморец
|33
|7
|14
|12
|29-36
|35
|
15
|Сокол
|32
|8
|8
|16
|29-52
|32
|
16
|Ленинградец
|32
|7
|10
|15
|23-40
|31
|
17
|Волгарь
|32
|6
|13
|13
|27-43
|31
|
18
|Кубань
|32
|5
|8
|19
|20-50
|23
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.05
|15:00
|
Черноморец – Енисей
|0 : 2
|18.05
|19:00
|
Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|20.05
|12:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|0 : 1
|20.05
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|2 : 0
|20.05
|17:45
|
Арсенал – Акрон
|1 : 0
|20.05
|18:00
|
Нефтехимик – Ленинградец
|- : -
|20.05
|18:00
|
Кубань – Химки
|- : -
|20.05
|18:00
|
Сокол – Волгарь
|- : -
|20.05
|19:30
|
Торпедо – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|18
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
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