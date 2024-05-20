Дубль Порохова принес «Тюмени» победу над КАМАЗом

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«Тюмень» на своем поле обыграла КАМАЗ в матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Дубль за хозяев оформил Илья Порохов. 22-летний нападающий забил на 56-й и 90+3-й минутах.

«Тюмень» (48 очков) поднялась на седьмое место в первой лиге. КАМАЗ (41) идет 13-м в турнирной таблице.