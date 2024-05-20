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Сегодня, 18:58

Дубль Порохова принес «Тюмени» победу над КАМАЗом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Тюмень» на своем поле обыграла КАМАЗ в матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Дубль за хозяев оформил Илья Порохов. 22-летний нападающий забил на 56-й и 90+3-й минутах.

«Тюмень» (48 очков) поднялась на седьмое место в первой лиге. КАМАЗ (41) идет 13-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 33-й тур
20 мая, 17:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
2:0
КАМАЗ

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Тюмень
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
2
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
8
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 32 11 9 12 30-30 42
12
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
13
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
14
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 32 7 10 15 23-40 31
17
 Волгарь 32 6 13 13 27-43 31
18
 Кубань 32 5 8 19 20-50 23
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34 тур
18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 1
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 2 : 0
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 1 : 0
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 - : -
20.05 18:00
Кубань – Химки
 - : -
20.05 18:00
Сокол – Волгарь
 - : -
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Торпедо – Шинник
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 14
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Родина

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Химки

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Илья Петров

СКА-Хабаровск

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Никита Глушков

Енисей, Акрон

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И К Ж
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Евгений Осипов

Кубань

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Родина, Сокол

 18 1 6
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Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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