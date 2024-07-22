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Судейство

Сегодня, 17:25

«Алания» забила победный гол из офсайда

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 90+3-й минуте матча 2-го тура первой лиги «Тюмень» — «Алания» (0:1) ошибся ассистент судьи Александр Чекалин, не зафиксировавший положение «вне игры» у Тараса Гаглоева. В результате Кирилл Силантьев принял неверное решение, засчитав гол гостей, который стал для них победным.

В том эпизоде, как видно на повторах, в момент паса Павла Долгова Гаглоев оказался за линией офсайда, а затем поразил ворота.

Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Тюмень
3
1
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 И В Н П +/- О
1
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
2
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
4
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
5
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
6
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
7
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
8
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
9
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
10
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
11
 Балтика 2 0 2 0 1-1 2
12
 Уфа 2 0 1 1 1-2 1
13
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Черноморец 2 0 0 2 1-3 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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20.07 12:30
Урал – Шинник
 2 : 1
20.07 18:00
Сокол – Енисей
 1 : 0
20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 1 : 0
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 1 : 0
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 0 : 1
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 2 : 1
21.07 19:00
Сочи – Балтика
 1 : 1
21.07 19:30
Черноморец – Чайка
 1 : 2
22.07 18:00
Ротор – Торпедо
 - : -
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Нефтехимик

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Торпедо М

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Ротор

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 1
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Арсенал Т

 1
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Торпедо М

 1
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Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
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Уфа

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Балтика

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