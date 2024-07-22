«Алания» забила победный гол из офсайда

На 90+3-й минуте матча 2-го тура первой лиги «Тюмень» — «Алания» (0:1) ошибся ассистент судьи Александр Чекалин, не зафиксировавший положение «вне игры» у Тараса Гаглоева. В результате Кирилл Силантьев принял неверное решение, засчитав гол гостей, который стал для них победным.

В том эпизоде, как видно на повторах, в момент паса Павла Долгова Гаглоев оказался за линией офсайда, а затем поразил ворота.