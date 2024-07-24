Агент Дркушича подтвердил интерес «Рубина» к игроку

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Рубина» к игроку.

«Рубин» интересуется Дркушичем? Да, это правда», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Он провел за команду 66 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.