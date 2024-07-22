Игрок «Урала» Егорычев рассказал о своем отношении к эмоциям Иванова на скамейке
Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал эмоциональность президента клуба Григория Иванова на скамейке запасных во время матчей. Он отметил, что игрокам удается абстрагироваться в том числе от того, что происходит за пределами поля.
Иванов не находился на двух играх команды в Мелбет-Первой лиге — против «Сочи» (2:0) и «Шинника» (2:1).
«На самом деле, когда Григорий Викторович нас поддерживает — это супер круто. Знаете, все зависит от того, кто играет на поле, от того, как ты можешь погрузиться в игру. Тебя никто не сможет отвлечь: ни жестко играющие игроки соперника, ни судья, ни скамейка, ни партнеры какие-то — бывают эмоциональные моменты. Если ты погружен в игру, тебе ничего не может помешать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Егорычева.
На данный момент «Урал» с 6 очками располагается на второй позиции в турнирной таблице ФНЛ-1.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нефтехимик
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Урал
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
4
|Сокол
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Чайка
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Алания
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
7
|Родина
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
8
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
9
|Ротор
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Балтика
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Уфа
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
13
|Сочи
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
14
|КАМАЗ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Черноморец
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
17
|Тюмень
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|20.07
|12:30
|
Урал – Шинник
|2 : 1
|20.07
|18:00
|
Сокол – Енисей
|1 : 0
|20.07
|19:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|1 : 0
|20.07
|20:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|1 : 0
|21.07
|12:30
|
Тюмень – Алания
|0 : 1
|21.07
|18:00
|
Нефтехимик – Уфа
|2 : 1
|21.07
|19:00
|
Сочи – Балтика
|1 : 1
|21.07
|19:30
|
Черноморец – Чайка
|1 : 2
|22.07
|18:00
|
Ротор – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|
|
Дмитрий Прищепа
Ротор
|1
|П
|
|
Вилинтон Апонса
Торпедо М
|1
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|2
|1
|0
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|0
|2