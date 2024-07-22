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Сегодня, 16:55

Игрок «Урала» Егорычев рассказал о своем отношении к эмоциям Иванова на скамейке

Алина Савинова
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал эмоциональность президента клуба Григория Иванова на скамейке запасных во время матчей. Он отметил, что игрокам удается абстрагироваться в том числе от того, что происходит за пределами поля.

Иванов не находился на двух играх команды в Мелбет-Первой лиге — против «Сочи» (2:0) и «Шинника» (2:1).

«На самом деле, когда Григорий Викторович нас поддерживает — это супер круто. Знаете, все зависит от того, кто играет на поле, от того, как ты можешь погрузиться в игру. Тебя никто не сможет отвлечь: ни жестко играющие игроки соперника, ни судья, ни скамейка, ни партнеры какие-то — бывают эмоциональные моменты. Если ты погружен в игру, тебе ничего не может помешать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Егорычева.

На данный момент «Урал» с 6 очками располагается на второй позиции в турнирной таблице ФНЛ-1.

Источник: Спорт День за Днем
Андрей Егорычев
Футбол
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
2
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
4
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
5
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
6
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
7
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
8
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
9
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
10
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
11
 Балтика 2 0 2 0 1-1 2
12
 Уфа 2 0 1 1 1-2 1
13
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Черноморец 2 0 0 2 1-3 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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20.07 12:30
Урал – Шинник
 2 : 1
20.07 18:00
Сокол – Енисей
 1 : 0
20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 1 : 0
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 1 : 0
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 0 : 1
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 2 : 1
21.07 19:00
Сочи – Балтика
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Сокол

 1 1 0
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