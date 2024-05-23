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Сегодня, 16:41

«Ахмат» оштрафован на 130 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Ахмат» на 130 тысяч рублей по итогам матча против «Зенита» (1:5) в 29-м туре РПЛ.

Игра между командами прошла 19 мая в Грозном.

«После окончания матча с трибуны А стадиона «Ахмат Арена« была брошена пластиковая бутылка в техническую зону «Зенита», которая попала в игрока петербургской команды Васильева без нанесения травм. К сожалению, не удалось определить и задержать болельщика, бросившего бутылку. Штраф футбольному клубу «Ахмат» составил 100 тысяч рублей. Также клуб был предупрежден, что в случае повторения подобных дисциплинарных нарушений, будут применены более серьезные санкции.

Болельщики «Ахмата» в течение матча скандировали неоднократно оскорбительные высказывания в адрес футбольногл клуба «Зенит». Штраф футбольному клубу «Ахмат» 30 тысяч рублей», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

 
Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Матео Кассьерра (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;. Историческая фантастика: пять голов Кассьерры! «Зенит» раздавил «Ахмат» — судьба титула решится в 30-м туре

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка. «Ахмат» идет 10-м (35).

В заключительном, 30-м туре чемпионата петербургская команда проведет домашнюю встречу с «Ростовом», а грозненцы на выезде сыграют против «Факела». Оба матча пройдут 25 мая.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Артур Григорьянц
КДК
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КДК РФС оштрафовал «Сочи» и «Урал» по итогам 29-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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