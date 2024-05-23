«Ахмат» оштрафован на 130 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Ахмат» на 130 тысяч рублей по итогам матча против «Зенита» (1:5) в 29-м туре РПЛ.

Игра между командами прошла 19 мая в Грозном.

«После окончания матча с трибуны А стадиона «Ахмат Арена« была брошена пластиковая бутылка в техническую зону «Зенита», которая попала в игрока петербургской команды Васильева без нанесения травм. К сожалению, не удалось определить и задержать болельщика, бросившего бутылку. Штраф футбольному клубу «Ахмат» составил 100 тысяч рублей. Также клуб был предупрежден, что в случае повторения подобных дисциплинарных нарушений, будут применены более серьезные санкции.

Болельщики «Ахмата» в течение матча скандировали неоднократно оскорбительные высказывания в адрес футбольногл клуба «Зенит». Штраф футбольному клубу «Ахмат» — 30 тысяч рублей», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка. «Ахмат» идет 10-м (35).

В заключительном, 30-м туре чемпионата петербургская команда проведет домашнюю встречу с «Ростовом», а грозненцы на выезде сыграют против «Факела». Оба матча пройдут 25 мая.

(Денис Сафронов)