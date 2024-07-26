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Сегодня, 17:50

Покинувший Россию защитник «Сочи» Аттият-Аллах вернулся в расположение клуба

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в комментарии для «СЭ» сообщил, что защитник Яхья Аттият-Аллах вернулся в расположение команды. После сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетев с командой в Екатеринбург на матч против «Урала».

«Вернулся ли Аттият-Аллах в расположение клуба? Да. Будущее? Есть предложения по его аренде», — сказал Рубашко «СЭ».

29-летний Аттият-Аллах перешел в «Сочи» в феврале 2024 года. Он сыграл 11 матчей за российскую команду, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Футбол
ФК Сочи
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Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
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Борис Ротенберг сообщил, что покинувший Россию защитник «Сочи» Аттият-Аллах вернется в расположение клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
2
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
4
 Торпедо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
6
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
7
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
8
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
9
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
10
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
11
 Балтика 2 0 2 0 1-1 2
12
 Уфа 2 0 1 1 1-2 1
13
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Черноморец 2 0 0 2 1-3 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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33 тур
34 тур
26.07 20:15
Балтика – Уфа
 - : -
27.07 14:00
Енисей – Торпедо
 - : -
27.07 18:00
Сокол – КАМАЗ
 - : -
27.07 19:30
Черноморец – Урал
 - : -
28.07 18:30
Шинник – Тюмень
 - : -
28.07 19:00
Алания – Родина
 - : -
28.07 19:00
Сочи – СКА-Хаб.
 - : -
28.07 19:30
Чайка – Нефтехимик
 - : -
29.07 20:30
Ротор – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Виталий Шитов

Виталий Шитов

Торпедо М

 1
П
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
Натан Гассама

Натан Гассама

Балтика

 2 0 2
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