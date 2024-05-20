«Волгарь» проиграл «Соколу» и вылетел из первой лиги
«Волгарь» в гостях уступил «Соколу» в матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.
Единственный гол на 49-й минуте забил Артем Максименко.
«Сокол» (35 очков) поднялся на 14-е место в первой лиге. «Волгарь» (31) идет предпоследним. Астраханский клуб лишился шансов на сохранение места в ФНЛ и досрочно вылетел во вторую лигу.
В параллельном матче «Ленинградец» на выезде переиграл «Нефтехимик» (2:1) и сохранил шансы остаться в первой лиге.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|33
|18
|7
|8
|37-17
|61
|
2
|Химки
|33
|19
|6
|8
|54-38
|63
|
3
|Акрон
|33
|16
|8
|9
|46-25
|56
|
4
|Арсенал
|33
|13
|16
|4
|39-24
|55
|
5
|Родина
|33
|14
|10
|9
|50-31
|52
|
6
|Енисей
|33
|14
|6
|13
|53-40
|48
|
7
|Шинник
|32
|13
|8
|11
|37-40
|47
|
8
|Тюмень
|33
|13
|9
|11
|36-33
|48
|
9
|Алания
|33
|11
|13
|9
|40-42
|46
|
10
|Торпедо
|32
|11
|10
|11
|29-30
|43
|
11
|Нефтехимик
|33
|11
|9
|13
|31-32
|42
|
12
|КАМАЗ
|33
|10
|11
|12
|29-34
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|33
|11
|8
|14
|32-34
|41
|
14
|Черноморец
|33
|7
|14
|12
|29-36
|35
|
15
|Сокол
|33
|9
|8
|16
|30-52
|35
|
16
|Ленинградец
|33
|8
|10
|15
|25-41
|34
|
17
|Волгарь
|33
|6
|13
|14
|27-44
|31
|
18
|Кубань
|33
|5
|8
|20
|20-51
|23
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.05
|15:00
|
Черноморец – Енисей
|0 : 2
|18.05
|19:00
|
Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|20.05
|12:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|0 : 1
|20.05
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|2 : 0
|20.05
|17:45
|
Арсенал – Акрон
|1 : 0
|20.05
|18:00
|
Нефтехимик – Ленинградец
|1 : 2
|20.05
|18:00
|
Кубань – Химки
|0 : 1
|20.05
|18:00
|
Сокол – Волгарь
|1 : 0
|20.05
|19:30
|
Торпедо – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|19
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
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