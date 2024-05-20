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«Волгарь» проиграл «Соколу» и вылетел из первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Волгарь» в гостях уступил «Соколу» в матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.

Единственный гол на 49-й минуте забил Артем Максименко.

«Сокол» (35 очков) поднялся на 14-е место в первой лиге. «Волгарь» (31) идет предпоследним. Астраханский клуб лишился шансов на сохранение места в ФНЛ и досрочно вылетел во вторую лигу.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 33-й тур
20 мая, 18:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:0
Волгарь

В параллельном матче «Ленинградец» на выезде переиграл «Нефтехимик» (2:1) и сохранил шансы остаться в первой лиге.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 33-й тур
20 мая, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
1:2
Ленинградец

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Ленинградец
ФК Нефтехимик
ФК Сокол (Саратов)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
2
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
8
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
13
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
14
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
15
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
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18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 1
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 2 : 0
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 1 : 0
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 1 : 2
20.05 18:00
Кубань – Химки
 0 : 1
20.05 18:00
Сокол – Волгарь
 1 : 0
20.05 19:30
Торпедо – Шинник
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Ислам Машуков

Алания

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Иван Тимошенко

Родина

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П
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Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
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Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

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И К Ж
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Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
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Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 19 1 6
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Алания

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