«Волгарь» проиграл «Соколу» и вылетел из первой лиги

«Волгарь» в гостях уступил «Соколу» в матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.

Единственный гол на 49-й минуте забил Артем Максименко.

«Сокол» (35 очков) поднялся на 14-е место в первой лиге. «Волгарь» (31) идет предпоследним. Астраханский клуб лишился шансов на сохранение места в ФНЛ и досрочно вылетел во вторую лигу.

В параллельном матче «Ленинградец» на выезде переиграл «Нефтехимик» (2:1) и сохранил шансы остаться в первой лиге.