Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:00

«Ротор» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча ФНЛ

Матч 2-го тура Первой лиги «Ротор» — «Торпедо» покажут на телеканале «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты &amp;quot;Торпедо&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Торпедо&quot;

«Ротор» на своем поле примет «Торпедо» в рамках 2-го тура Первой лиги в понедельник, 22 июля. Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Ключевые события матча первой лиги «Ротор» — «Торпедо» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция поединка пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в официальной сети ВКонтакте в группе Мелбет-Первой лиги.

«Ротор» стартовал в первенстве с победы, в первом туре минимально переиграв «Шинник». «Торпедо» в стартовом туре с разгромным счетом переиграло «СКА-Хабаровск» (4:0).

Полностью расписание и результаты 2-го тура Первой лиги доступны на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
ФК Ротор
ФК Торпедо (Москва)
0
Читайте также
Песков назвал неприемлемым отказ российским журналистам в работе на Олимпиаде в Париже
Экс-футболист сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Нацполиция Украины показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Зеленский назвал сильным решение Байдена выйти из президентской гонки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ротор» арендует у «Химо» центрального защитника
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
2
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
4
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
5
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
6
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
7
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
8
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
9
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
10
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
11
 Балтика 2 0 2 0 1-1 2
12
 Уфа 2 0 1 1 1-2 1
13
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Черноморец 2 0 0 2 1-3 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.07 12:30
Урал – Шинник
 2 : 1
20.07 18:00
Сокол – Енисей
 1 : 0
20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 1 : 0
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 1 : 0
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 0 : 1
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 2 : 1
21.07 19:00
Сочи – Балтика
 1 : 1
21.07 19:30
Черноморец – Чайка
 1 : 2
22.07 18:00
Ротор – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 1
Дмитрий Прищепа

Дмитрий Прищепа

Ротор

 1
П
Вилинтон Апонса

Вилинтон Апонса

Торпедо М

 1
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
Натан Гассама

Натан Гассама

Балтика

 2 0 2
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости