«Ротор» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча ФНЛ
«Ротор» на своем поле примет «Торпедо» в рамках 2-го тура Первой лиги в понедельник, 22 июля. Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 18:00 по московскому времени.
Ключевые события матча первой лиги «Ротор» — «Торпедо» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция поединка пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в официальной сети ВКонтакте в группе Мелбет-Первой лиги.
«Ротор» стартовал в первенстве с победы, в первом туре минимально переиграв «Шинник». «Торпедо» в стартовом туре с разгромным счетом переиграло «СКА-Хабаровск» (4:0).
Полностью расписание и результаты 2-го тура Первой лиги доступны на сайте «СЭ».
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нефтехимик
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Урал
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
4
|Сокол
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Чайка
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Алания
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
7
|Родина
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
8
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
9
|Ротор
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Балтика
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Уфа
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
13
|Сочи
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
14
|КАМАЗ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Черноморец
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
17
|Тюмень
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|20.07
|12:30
|
Урал – Шинник
|2 : 1
|20.07
|18:00
|
Сокол – Енисей
|1 : 0
|20.07
|19:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|1 : 0
|20.07
|20:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|1 : 0
|21.07
|12:30
|
Тюмень – Алания
|0 : 1
|21.07
|18:00
|
Нефтехимик – Уфа
|2 : 1
|21.07
|19:00
|
Сочи – Балтика
|1 : 1
|21.07
|19:30
|
Черноморец – Чайка
|1 : 2
|22.07
|18:00
|
Ротор – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|
|
Дмитрий Прищепа
Ротор
|1
|П
|
|
Вилинтон Апонса
Торпедо М
|1
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|2
|1
|0
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|0
|2