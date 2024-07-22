«Ротор» на своем поле примет «Торпедо» в рамках 2-го тура Первой лиги в понедельник, 22 июля. Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Ключевые события матча первой лиги «Ротор» — «Торпедо» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция поединка пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в официальной сети ВКонтакте в группе Мелбет-Первой лиги.

«Ротор» стартовал в первенстве с победы, в первом туре минимально переиграв «Шинник». «Торпедо» в стартовом туре с разгромным счетом переиграло «СКА-Хабаровск» (4:0).

Полностью расписание и результаты 2-го тура Первой лиги доступны на сайте «СЭ».

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