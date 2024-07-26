Церемония открытия Олимпийских игр 2024 в Париже: смотреть прямую трансляцию в прямом эфире

Открытие XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в Париже пройдет 26 июля в пятницу, 26 июля.

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в Париже состоится в пятницу, 26 июля. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Смотреть легально прямой эфир церемонии открытия Олимпиады в Париже можно будет на сайте МОК (требуется регистрация, комментарии в трансляции — на английском языке). Также прямая видеотрансляция будет доступна в социальной сети «ВКонтакте».

Впервые в истории Олимпиады открытие состоится не на стадионе, а на фоне городских достопримечательностей — на парижской реке Сене. В ходе мероприятия делегации атлетов пересекут на лодках маршрут от Аустерлицкого моста до Йенского моста. Официальная и заключительная часть церемонии состоится на площади Трокадеро.

Узнать детали предстоящей церемонии открытия можно в материале по ссылке на сайте «СЭ». Основная информация об Олимпийских играх доступна в материале на сайте «СЭ».