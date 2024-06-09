Нападающий «Балтики» Гузина назвал любимое блюдо русской кухни

Боснийский нападающий «Балтики» Гедеон Гузина рассказал, какое блюдо российской кухни ему больше всего нравится.

«Наверное, мое любимой русское блюдо — запеченная семга», — сказал Гузина Legalbet.

Гузина перешел в «Балтику» в июле 2022-го из словенского «Радомлье». В сезоне-2023/24 нападающий провел 24 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.