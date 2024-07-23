Булыкин: «Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре Максима Глушенкова в этом сезоне.

«Глушенков мощно начал новый сезон, он уже здорово себя чувствует в «Зените». Что касается его перспектив в сборной, то, думаю, что Карпин обязан вызвать его на ближайшие матчи национальной команды. Такой игрок точно нужен сборной России. Он уже всем доказал, что умеет забивать. У него есть все, чтобы стать ключевым футболистом нашего чемпионата», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) в матче за Суперкубок, а в 1-м туре РПЛ разгромил «Крылья Советов» (4:0). В обоих матчах дублями отметился Максим Глушенков.