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Булыкин: «Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную»

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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре Максима Глушенкова в этом сезоне.

«Глушенков мощно начал новый сезон, он уже здорово себя чувствует в «Зените». Что касается его перспектив в сборной, то, думаю, что Карпин обязан вызвать его на ближайшие матчи национальной команды. Такой игрок точно нужен сборной России. Он уже всем доказал, что умеет забивать. У него есть все, чтобы стать ключевым футболистом нашего чемпионата», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) в матче за Суперкубок, а в 1-м туре РПЛ разгромил «Крылья Советов» (4:0). В обоих матчах дублями отметился Максим Глушенков.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
Максим Глушенков
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«Ротор» сыграл вничью с «Торпедо» в домашнем матче первой лиги
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 И В Н П +/- О
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 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
2
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
4
 Торпедо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
6
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
7
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
8
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
9
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
10
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
11
 Балтика 2 0 2 0 1-1 2
12
 Уфа 2 0 1 1 1-2 1
13
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Черноморец 2 0 0 2 1-3 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
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 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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26.07 20:15
Балтика – Уфа
 - : -
27.07 00:00
Сокол – КАМАЗ
 - : -
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Енисей – Торпедо
 - : -
27.07 19:30
Черноморец – Урал
 - : -
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Алания – Родина
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Чайка – Нефтехимик
 - : -
28.07 00:00
Шинник – Тюмень
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