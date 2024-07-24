Агент Дркушича: «Приоритетом для Вани является вариант из Европы»
Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался о будущем своего клиента. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.
«Приоритетом для Вани является вариант из Европы. Что касается «Севильи», то, безусловно, эта команда входит в число клубов, которые мы рассматриваем очень серьезно, и это все, что я могу сказать на данный момент», — цитирует «Спорт День за Днем» Дркушича.
Дркушич выступает за «Сочи» с зимы 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 24 матча и забил 2 гола.
Источник: «Спорт День за Днем»
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|
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|0
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|
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|1
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|
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|
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|
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|2
|0
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|1
|
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|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
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|КАМАЗ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Черноморец
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
17
|Тюмень
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|2
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|26.07
|20:15
|
Балтика – Уфа
|- : -
|27.07
|14:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|27.07
|18:00
|
Сокол – КАМАЗ
|- : -
|27.07
|19:30
|
Черноморец – Урал
|- : -
|28.07
|18:30
|
Шинник – Тюмень
|- : -
|28.07
|19:00
|
Алания – Родина
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|28.07
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|
Сочи – СКА-Хаб.
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|28.07
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|
Чайка – Нефтехимик
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|29.07
|20:30
|
Ротор – Арсенал
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ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|
|
Виталий Шитов
Торпедо М
|1
|П
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
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Александр Юшин
Родина
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|2
|1
|0
|
|
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Балтика
|2
|0
|2
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