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Агент Дркушича: «Приоритетом для Вани является вариант из Европы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался о будущем своего клиента. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

«Приоритетом для Вани является вариант из Европы. Что касается «Севильи», то, безусловно, эта команда входит в число клубов, которые мы рассматриваем очень серьезно, и это все, что я могу сказать на данный момент», — цитирует «Спорт День за Днем» Дркушича.

Дркушич выступает за «Сочи» с зимы 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 24 матча и забил 2 гола.

Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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1
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
2
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
4
 Торпедо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
6
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
7
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
8
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
9
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
10
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
11
 Балтика 2 0 2 0 1-1 2
12
 Уфа 2 0 1 1 1-2 1
13
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Черноморец 2 0 0 2 1-3 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
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26.07 20:15
Балтика – Уфа
 - : -
27.07 14:00
Енисей – Торпедо
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27.07 18:00
Сокол – КАМАЗ
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27.07 19:30
Черноморец – Урал
 - : -
28.07 18:30
Шинник – Тюмень
 - : -
28.07 19:00
Алания – Родина
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