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Сегодня, 19:53

Борис Ротенберг сообщил, что покинувший Россию защитник «Сочи» Аттият-Аллах вернется в расположение клуба

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Яхьи Аттият-Аллаха, который ранее покинул расположение клуба.

«Сейчас футболист прибудет в расположение команды. Есть предложения по его аренде. В течение какого-то времени будем определяться», — сказал Ротенберг «СЭ».

29-летний Аттият-Аллах перешел в «Сочи» в феврале 2024 года. Он сыграл 11 матчей за российскую команду, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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«Урал» обратился в ЭСК по трем эпизодам в матче против «Шинника»
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 И В Н П +/- О
1
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
2
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
4
 Торпедо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
6
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
7
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
8
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
9
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
10
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
11
 Балтика 2 0 2 0 1-1 2
12
 Уфа 2 0 1 1 1-2 1
13
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Черноморец 2 0 0 2 1-3 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
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 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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26.07 20:15
Балтика – Уфа
 - : -
27.07 14:00
Енисей – Торпедо
 - : -
27.07 18:00
Сокол – КАМАЗ
 - : -
27.07 19:30
Черноморец – Урал
 - : -
28.07 18:30
Шинник – Тюмень
 - : -
28.07 19:00
Алания – Родина
 - : -
28.07 19:00
Сочи – СКА-Хаб.
 - : -
28.07 19:30
Чайка – Нефтехимик
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29.07 20:30
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Родина

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И К Ж
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Сокол

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Денис Кутин

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Уфа

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Балтика

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