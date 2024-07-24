Борис Ротенберг сообщил, что покинувший Россию защитник «Сочи» Аттият-Аллах вернется в расположение клуба

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Яхьи Аттият-Аллаха, который ранее покинул расположение клуба.

«Сейчас футболист прибудет в расположение команды. Есть предложения по его аренде. В течение какого-то времени будем определяться», — сказал Ротенберг «СЭ».

29-летний Аттият-Аллах перешел в «Сочи» в феврале 2024 года. Он сыграл 11 матчей за российскую команду, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.